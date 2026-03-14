'LPG जमा करने की जरूरत नहीं, युद्ध के बावजूद फ्यूल की सप्लाई स्थिर', ईरान जंग के बीच पीयूष गोयल ने कही बड़ी बात

Piyush Goyal on LPG Situation : केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण पैदा हुई रुकावटों के बावजूद भारत की फ्यूल सप्लाई स्थिर बनी हुई है. साथ ही उन्होंने ये भी दोहराया कि सरकार अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता जारी रखे हुए है. गोयल ने कहा कि कच्चे तेल की सप्लाई के मामले में भारत अच्छी स्थिति में है और पेट्रोल, डीजल और ATF जैसे मुख्य ईंधनों की उपलब्धता में कोई रुकावट नहीं आई है. उन्होंने कहा, 'जब युद्ध होता है, तो चुनौतियां तो आती ही हैं. लेकिन कच्चे तेल के मामले में हम अच्छी स्थिति में हैं. पेट्रोल, डीजल और ATF जैसे ईंधनों की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है.'

केरोसिन की सप्लाई बढ़ा दी है: पीयूष गोयल

सरकार ने मिट्टी के तेल (केरोसिन) की सप्लाई बढ़ा दी है, ताकि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की संभावित कमी को पूरा किया जा सके. उन्होंने कहा, 'लोगों को गैस सिलेंडरों का स्टॉक नहीं करना चाहिए. ये सप्लाई और मांग से जुड़ा एक अस्थायी मुद्दा है, न कि उपलब्धता की कोई समस्या है. हालांकि, इन रास्तों से शिपिंग में अधिक समय लगता है, लेकिन ये सप्लाई की सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करते हैं.'

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'12 महीने की जरूरत के बराबर का भंडार'

गोयल ने कहा, 'हमारे पास 12 महीने की जरूरत के बराबर का मजबूत भंडार मौजूद है. इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी को भी घबराने की जरूरत है. रुपया भी धीरे-धीरे अपनी स्थिति में वापस आ जाएगा.' उन्होंने आगे कहा कि सरकार निर्यातकों के साथ लगातार संपर्क में है, क्योंकि संघर्ष के कारण सप्लाई चेन में रुकावटें आ रही हैं. गोयल ने ये भी बताया कि हम अपने सभी शेयर होल्डर के साथ बातचीत कर रहे हैं और संपर्क बनाए हुए हैं.