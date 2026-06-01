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Hindi Newsबिजनेसट्रेड डील पर 99% काम पूरा... बस थोड़ा इंतजार बाकी; भारत-अमेरिका रचने जा रहे इतिहास

'ट्रेड डील पर 99% काम पूरा...' बस थोड़ा इंतजार बाकी; भारत-अमेरिका रचने जा रहे इतिहास

Piyush Goyal on Trade Deal: भारत और अमेर‍िका के बीच लंबे इंतजार के बाद ट्रेड एग्रीमेंट पूरा होने वाला है. इस एग्रीमेंट के बाद दोनों देशों के बीच के व्‍यापार‍िक र‍िश्‍ते नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jun 01, 2026, 05:33 PM IST
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India-US Trade Deal: अमेर‍िका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत में बड़ा अपडेट सामने आया है. प‍िछले द‍िनों दोनों देशों के बीच इस पर बातचीत काफी आगे बढ़ गई थी. लेक‍िन 28 फरवरी को इजरायल की तरफ से ईरान पर हमला क‍िये जाने के बाद यह बातचीत प्रभाव‍ित हुई थी. अब फ‍िर से दोनों देशों के बीच होने वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को लेकर पॉज‍िट‍िव अपडेट सामने आया है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को ऐलान क‍िया क‍ि दोनों देश अपने प्रस्तावित व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने के बेहद करीब पहुंच गए हैं.

उन्होंने यह भी कहा क‍ि इस एग्रीमेंट को लेकर '99 प्रतिशत बातचीत' पूरी हो चुकी है, अब इसके लि‍ए बस कुछ ही कदम चलना बाकी है. दोनों देशों के बीच चल रही गंभीर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उन्‍होंने बताया कि बचे हुए छोटे-मोटे मामलों को सुलझाने के लिए 2 जून से 4 जून तक बातचीत का दौर जारी रहेगा. इसके बाद एग्रीमेंट की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी. भारत जल्द अमेरिका के साथ अपने पहले ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है.

नई ऊंचाई पर पहुंचेगा इंडो-यूएस ट्रेड एग्रीमेंट

केंद्रीय मंत्री ने यह भी इशारा द‍िया क‍ि जैसे ही इस शुरुआती और अंतरिम समझौते पर मुहर लगेगी, उसके तुरंत बाद दोनों देश दूसरे चरण की बातचीत को आगे बढ़ाएंगे. फिलहाल, अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में मौजूद है, इसका मकसद अंतरिम व्यवस्था को अंतिम रूप देना और इंडो-यूएस ट्रेड एग्रीमेंट को नई ऊंचाई पर पहुंचाना है. अमेरिका से आई टीम 1 से 4 जून तक भारतीय अधिकारियों के साथ लगातार मीट‍िंग कर रही है, ताकि किसी भी गतिरोध को पूरी तरह खत्‍म क‍िया जा सके.

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बातचीत में तेजी लाने की कोश‍िश

इस अहम एग्रीमेंट के दायरे में कई अहम आर्थिक मुद्दे शामिल होने वाले हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि इसके तहत दोनों देशों के बीच आसान मार्केट एक्सेस, कस्‍टम ड्यूअी को स‍िंपल करना, नॉन-टैर‍िफ बाधा को हटाना, निवेश को बढ़ावा देना और मजबूत सप्लाई-चेन तैयार करने जैसे चीजों पर काम क‍िया जाएगा. पिछले कुछ महीनों से दोनों देश अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एग्रीमेंट से जुड़े मतभेद को कम करने के लिए बातचीत में तेजी लाने की कोश‍िश कर रहे हैं.

भारत की टैरिफ से राहत पाने की कोशिश

पीयूष गोयल की तरफ से द‍िया गया यह बयान, अब तक का सबसे बड़ा संकेत है कि कई महीने की लंबी खींचतान के बाद दोनों देश ऐतिहासिक एग्रीमेंट के मुहाने पर खड़े हैं. इससे पहले भी उन्होंने अमेरिकी कारोबार‍ियों के साथ बातचीत के बाद आगे बढ़ने का इशारा क‍िया था. इस बीच, अलग-अलग मीड‍िया र‍िपोर्ट से यह सामने आया है कि भारत इस व्यापार बातचीत के जर‍िये अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 के सेक्‍शन 301 के तहत लगने वाले टैरिफ से राहत पाने की कोशिश कर रहा है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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