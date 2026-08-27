जापान ने कर दिया कमाल, 10 महीने में आए 1 लाख करोड़; 10 साल में 7 लाख करोड़ का टारगेट

Japan Investment Target in India: भारत सरकार जापान के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने पर लगातार काम कर रही है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जापान भारत के अहम रणनीतिक साझेदारों में से एक है. सरकार जापान के साथ व्यापारिक रिश्तों का दायरा बढ़ाने पर तेजी से काम कर रही है. केंद्रीय मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और जापान 2011 के ट्रेड एग्रीमेंट की समीक्षा करने वाले हैं. जापान ने अगले एक दशक के दौरान भारत में 10 ट्रिलियन येन (करीब सात लाख करोड़ रुपये) के निवेश का बड़ा ऐलान किया था. पीयूष गोयल ने बताया कि इस टारगेट का करीब एक लाख करोड़ रुपये का निवेश महज 10 महीने के अंदर ही भारत में आ चुका है.