जापान ने कर दिया कमाल, 10 महीने में आए 1 लाख करोड़; 10 साल में 7 लाख करोड़ का टारगेट

Japan Investment Target in India: भारत सरकार जापान के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने पर लगातार काम कर रही है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जापान भारत के अहम रणनीतिक साझेदारों में से एक है. सरकार जापान के साथ व्यापारिक रिश्तों का दायरा बढ़ाने पर तेजी से काम कर रही है. केंद्रीय मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और जापान 2011 के ट्रेड एग्रीमेंट की समीक्षा करने वाले हैं. जापान ने अगले एक दशक के दौरान भारत में 10 ट्रिलियन येन (करीब सात लाख करोड़ रुपये) के निवेश का बड़ा ऐलान किया था. पीयूष गोयल ने बताया कि इस टारगेट का करीब एक लाख करोड़ रुपये का निवेश महज 10 महीने के अंदर ही भारत में आ चुका है.
पीयूष गोयल की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि अभी व्यापारिक शर्तों पर औपचारिक काम शुरू नहीं हुआ है. हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि जैसे ही दोनों देशों की टीम के बीच बातचीत पूरी होगी, भारत व्यापार का दायरा बढ़ाने के लिए तैयार रहेगा. व्यापारिक भाषा में 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' का मतलब दो देशों के बीच व्यापार वार्ता के नियम, सीमाएं और रोडमैप तय करना होता है जिस पर जल्द काम शुरू होगा.
कॉमर्स मिनिस्ट्री निर्यातकों को इंटरनेशनल स्टैंटर्ड के अनुसार प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन कराने में मदद कर रहा है. गोयल ने कहा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत सरकार छोटे और छोटे कारोबारियों को महंगे रजिस्ट्रेशन कराने में मदद देगी. उन्होंने फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री से भी अपील की है कि वे जापान समेत पूरी दुनिया में अपनी दवाओं के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को तेज करें.
आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों के बीच ट्रेड 2024-25 के 25.16 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 27.47 अरब डॉलर पर पहुंच गया. हालांकि, भारत के लिए चिंता का विषय बढ़ता ट्रेड डेफिसिट है. पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान यह घाटा बढ़कर 15.4 अरब डॉलर हो गया. इस पर केंद्रीय मंत्री ने साफ किया हमें देखना होगा कि हम जापान से क्या आयात कर रहे हैं. भारत खासतौर पर उन मशीनों और उपकरणों का आयात कर रहा है, जो देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं.
पीयूष गोयल ने इंडस्ट्री से कहा कि वे जापान को सामान निर्यात करने में आ रही परेशानियों की जानकारी शेयर करें. उन्होंने माना कि कई बार निर्यातकों को प्रोसेस, भाषा और समय जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया कि हमारा दूतावास इन समस्याओं को सुलझाने के लिए पूरी तरह से तैयार है.
भारतीय स्टार्टअप्स और जापानी निवेशकों की अहम राउंड टेबल बैठक को संबोधित करते हुए गोयल ने चार अहम सेक्टर पर फोकस करने के लिए कहा. शुरुआती फंडिंग के लिए डीपटेक कैपिटल कॉरिडोर बनाना और यूनिवर्सिटी व इंडस्ट्री के बीच इनोवेशन ब्रिज तैयार करना शामिल है. इसके अलावा उन्होंने भारत और जापान के बीच 'शार्क टैंक' की तर्ज पर नई पिचिंग सीरीज शुरू करने का भी प्रपोजल रखा है.