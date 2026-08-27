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जापान ने कर दिया कमाल, 10 महीने में आए 1 लाख करोड़; 10 साल में 7 लाख करोड़ का टारगेट

Japan Business Plan in India: जापान की तरफ से भारत में निवेश का बड़ा प्लान तैयार किया गया है. इसके तहत 10 साल में 7 लाख करोड़ का निवेश किया जाना है. लेकिन इसका आगाज बेहद शानदार रहा और 10 महीने के दौरान ही एक लाख करोड़ रुपये आ गए हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 27, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 12:42 PM IST
जापान ने कर दिया कमाल, 10 महीने में आए 1 लाख करोड़; 10 साल में 7 लाख करोड़ का टारगेट
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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