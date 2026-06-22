India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच बड़ा और ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट होने की उम्मीद काफी बढ़ गई है. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) जेमीसन ग्रीर कल से शुरू हो रही अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे. इस अहम मीटिंग से ठीक पहले देश के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इस डील पर साफ कहा, 'जितनी जल्दी हो, उतना ही अच्छा है.' दरअसल, भारत इस बहुप्रतीक्षित डील के जरिये ग्लोबल मार्केट में अपने कॉम्पटीटर एशियाई देशों के मुकाबले बड़ी बढ़त हासिल करने की कोशिश में जुटा है.
यह अहम ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच संबंधों को नए लेवल पर ले जाने के लिए जरूरी माना जा रहा है. दोनों देशों में पिछले दिनों कुछ तनाव देखने को मिला था. अमेरिकी व्यापार दूत जेमीसन ग्रीर का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है, जब कुछ दिन पहले 17 जून को फ्रांस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक साल से ज्यादा समय के बाद पहली आमने-सामने मुलाकात हुई थी. इस मुलाकात के बाद हो रही इस बातचीत से साफ है कि दोनों देश आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर एक-दूसरे के करीब आना चाहते हैं.
देश की अहम रणनीति इस एग्रीमेंट के जरिये अपने निर्यातकों को मजबूत स्थिति में लाना है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी पुष्टि की है कि सरकार अमेरिका के साथ ऐसा फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश कर रही है, जो भारतीय निर्यातकों को वियतनाम जैसे आसियान (ASEAN) देशों और अन्य क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले टैरिफ (सीमा शुल्क) में सीधी बढ़त दिला सके. देश को उम्मीद है कि इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय सामान पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी बाकी देशों के मुकाबले कम होगी. इससे ग्लोबल मार्केट में भारतीय प्रोडक्ट की डिमांड और कॉम्पटीशन में इजाफा होगा.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर भी जोर दिया है कि वे 24 जुलाई से पहले इस एग्रीमेंट को अंतिम रूप देना चाहते हैं. गौरतलब है कि 24 जुलाई वह तारीख है जब वाशिंगटन की तरफ से अपने ग्लोबल टैरिफ भागीदारों पर लगाया गया 10 प्रतिशत का अस्थायी टैरिफ खत्म होने जा रहा है. भारत सरकार इस समय सीमा का फायदा उठाना चाहती है ताकि भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में तुरंत बड़ी राहत मिल सके.