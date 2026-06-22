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भारत-यूएस ट्रेड डील पर बोले पीयूष गोयल, 'जितनी जल्दी हो, उतना अच्छा', तेज हुई कोश‍िश

Piyush Goyal on Trade Deal: प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक साल से भी ज्‍यादा के बाद आमने-सामने मुलाकात हुई थी. इस मुलाकात के बाद हो रही बातचीत से साफ है क‍ि दोनों देश आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर एक-दूसरे के करीब आना चाहते हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 22, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:54 PM IST
भारत-यूएस ट्रेड डील पर बोले पीयूष गोयल, 'जितनी जल्दी हो, उतना अच्छा', तेज हुई कोश‍िश
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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