यह अहम ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच संबंधों को नए लेवल पर ले जाने के लिए जरूरी माना जा रहा है. दोनों देशों में प‍िछले द‍िनों कुछ तनाव देखने को मिला था. अमेरिकी व्यापार दूत जेमीसन ग्रीर का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है, जब कुछ दिन पहले 17 जून को फ्रांस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक साल से ज्‍यादा समय के बाद पहली आमने-सामने मुलाकात हुई थी. इस मुलाकात के बाद हो रही इस बातचीत से साफ है क‍ि दोनों देश आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर एक-दूसरे के करीब आना चाहते हैं.