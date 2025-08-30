7.8% की जीडीपी हास‍िल करने के बाद गदगद सरकार, केंद्रीय मंत्री बोले 'भारत ग्‍लोबल ग्रोथ इंजन'
7.8% की जीडीपी हास‍िल करने के बाद गदगद सरकार, केंद्रीय मंत्री बोले 'भारत ग्‍लोबल ग्रोथ इंजन'

GDP Growth Rate: जुलाई-सितंबर तिमाही में अमेरिका के 50% टैरिफ का असर दिखेगा, जिससे जीडीपी ग्रोथ में 1% तक की कमी आ सकती है. शहरी खपत कमजोर बनी हुई है, और प्राइवेट इनवेस्‍टमेंट भी धीमा पड़ रहा है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 30, 2025, 06:43 PM IST
India GDP Growth: देश की इकोनॉमी ने अप्रैल-जून 2025 में 7.8% की शानदार ग्रोथ दर्ज की है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे देश की बढ़ती ग्‍लोबल ताकत का प्रतीक बताया. उन्होंने शनिवार को एक्स पर लिखा क‍ि सभी अनुमान को पीछे छोड़ते हुए भारत की जीडीपी (GDP) पहली तिमाही में 7.8% बढ़ी. सुधारों और मजबूती से हम ग्‍लोबल व‍िकास का इंजन बन गए हैं. यह ग्रोथ पिछले एक साल के दौरान सबसे तेज है और देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख इकोनॉमी बनाए रखती है.

अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी 7.8% बढ़ी

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जून तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी. यह पिछले तीन महीनों की 7.4% ग्रोथ से ज्‍यादा है. यह दुनिया की अन्य दूसरी बड़ी इकोनॉमी जैसे चीन (5.2%) और अमेरिका (3.3%) से कहीं ज्यादा है. एमके ग्लोबल की चीफ इकोनॉम‍िस्‍ट मधवी अरोड़ा ने कहा कि सरकार के शुरुआती खर्च और अमेरिकी टैरिफ लागू होने से पहले एक्‍सपोर्ट में वृद्धि ने इस तेजी को बढ़ावा दिया. रॉयटर्स के इकोनॉम‍िस्‍ट की तरफ से 6.7% ग्रोथ का अनुमान लगाया गया था लेक‍िन भारत की ग्रोथ ने सभी को चौंका द‍िया है.

जानकारों का अनुमान, लंबे समय तक नहीं टिकेगी ग्रोथ
हालांक‍ि जानकारों का यह भी कहना है क‍ि यह तेज ग्रोथ लंबे समय तक नहीं टिकेगी. जुलाई-सितंबर तिमाही में अमेरिका के 50% टैरिफ का असर दिखेगा, जिससे जीडीपी ग्रोथ में 1% तक की कमी आ सकती है. शहरी खपत कमजोर बनी हुई है, और प्राइवेट इनवेस्‍टमेंट भी धीमा पड़ रहा है. हालांकि कम महंगाई दर फायदेमंद है लेकिन यह नाममात्र जीडीपी ग्रोथ को 8% के आसपास रखती है. लार्सन एंड टुब्रो के चीफ इकोनॉम‍िस्‍ट सच्चिदानंद शुक्ला ने रॉयटर्स को बताया क‍ि पहली तिमाही के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. लेक‍िन यह ग्रोथ का उच्चतम स्तर है. साल के बाकी हिस्से में यह धीमी पड़ सकती है.

जीएसटी सुधार से म‍िल सकती है राहत
आने वाली तिमाह‍ियों में सरकारी खर्च कम होने और बाहरी दबाव बढ़ने से ग्रोथ धीमी हो सकती है. जीएसटी सुधार कुछ राहत दे सकते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं. इकोनॉम‍िस्‍ट का मानना है कि भारत को अपनी तेजी बनाए रखने के लिए प्राइवेट इनवेस्‍टमेंट और खपत को बढ़ाने की जरूरत है. भारत की 7.8% जीडीपी वृद्धि ने वैश्विक मंच पर उसकी ताकत दिखाई है, लेकिन विशेषज्ञ सावधानी बरतने की सलाह देते हैं. टैरिफ और कमजोर प्राइवेट इनवेस्‍टमेंट जैसे कारक चुनौतियां बन सकते हैं. फिर भी भारत के सुधारों और मजबूती ने इसे ग्‍लोबल ग्रोथ का इंजन बनाया है. 

