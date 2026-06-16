Add Zee Business As A Preferred Source
App

बिक गया पिज्जा इंडस्ट्री का बादशाह Pizza Hut, ₹255,403,926,900 में होगी डील

Yum Brands ने मंगलवार को घोषणा की कि वो Pizza Hut को प्राइवेट इक्विटी फर्म लॉन्ग रेंज कैपिटल को 2.7 अरब डॉलर में बेच रही है. यह सौदा सिर्फ मालिकाना हक बदलने तक सीमित नहीं है. बल्कि एक ऐसे ब्रांड के लिए नए अध्याय की शुरुआत है जिसने दशकों तक वैश्विक पिज्जा बाजार पर राज किया.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 16, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:26 PM IST
बिक गया पिज्जा इंडस्ट्री का बादशाह Pizza Hut, ₹255,403,926,900 में होगी डील

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिक गया पिज्जा इंडस्ट्री का बादशाह Pizza Hut, ₹255,403,926,900 में होगी डील
Pizza Hut0 min ago
2
ICC Womens T20 World Cup0 min ago
3
Muharram4 min ago
4
Delhi news4 min ago
5
lifestyle8 min ago