बिक गया पिज्जा इंडस्ट्री का बादशाह Pizza Hut, ₹255,403,926,900 में होगी डील

Pizza Hut के सामने सबसे बड़ी चुनौती Domino's Pizza बनकर उभरी. Domino's ने काफी पहले यह समझ लिया था कि भविष्य तेज डिलीवरी और डिजिटल ऑर्डरिंग का है. कंपनी ने तकनीक में बड़े पैमाने पर निवेश किया, ऑनलाइन ऑर्डरिंग को आसान बनाया और फास्ट डिलीवरी को अपनी पहचान बना लिया. इसका नतीजा यह हुआ कि ग्राहकों का बड़ा वर्ग Domino's की ओर आकर्षित होने लगा. साल 2017 में Domino's ने Pizza Hut को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा चेन का दर्जा हासिल कर लिया. यह Pizza Hut के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि दशकों तक यह स्थान उसके पास रहा था.