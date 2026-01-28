जिस विमान में अजित पवार थे सवार उसका 'काला इतिहास', 16 साल पुराना प्लेन, 3 साल में दूसरा क्रैश, हादसों की लंबी लिस्ट, विमान कंपनी के मालिक कौन?

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्‍ट्र के डिप्‍टी सीएम अजित पवार की मौत एक दर्दनाक प्लेन हादसे में हो गई. चुनावी रैली के लिए अजित पवार बारामती जा रहे थे, लैंडिंग के दौरा उनका प्लेन क्रैश हो गया.DGCA के मुताबिक हादसे में चार्टर प्लेन में सवार सभी छह लोगों की मौत हो गई. हादसा लैंडिंग के दौरान हुआ. जिस चार्टर प्लेन में अजित पवार सवार थे, उसका खतरनाक रिकॉर्ड रहा है. इस विमान के क्रैश का इतिहास रोंगटे खड़े करने वाला है. दुनियाभर में इस प्‍लेन के करीब 200 हादसे हो चुके हैं. भारत में भी इस चार्टर्ड प्‍लेन का काला इतिहास रहा है. जो विमान हादसे का शिकार बना, वो 16 साल पुराना था. Bombardier Learjet 45 के सिरियल नंबर 45-417 का ये विमान VSR के फील्ट का हिस्सा था.

किस प्लेन में सवार थे अजित पवार

बारामती एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ अजित पवार का विमान Learjet 45XR मॉडल का था.इस विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर VT-SSK है. इस चार्टर प्लेन को अक्सर वीआईपी मूवमेंट, मेडिकल इमजेंसी आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसमें 6 से 8 लोगों के बैठने की क्षमता होती है.इस छोटे विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड होती है. Learjet 45 मॉडल की टॉप स्‍पीड 860 किलोमीटर प्रति घंटे है. यह विमान एक बार में करीब 4 हजार किलोमीटर का सफर तय कर सकता है. यह चार्टर्ड प्‍लेन सिर्फ 18 से 20 मिनट में ही 41000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है.अगर कीमत की बात करें तो Learjet 45XR की कीमत 2.5 मिलियन डॉलर से लेकर 6 मिलियन डॉलर के करीब आती है. पहली बार लैंडिंग कैंसिल, दूसरी बार बड़ा घुमाव लिया... अजित पवार के प्लेन क्रैश की पता चली शुरुआती वजह

अजित पवार के जिस प्लेन का हुआ क्रैश, उसका मालिक कौन हैं ?

अजित पवार जिस प्लेन में सवार थे, वो एयरक्राफ्ट दिल्ली स्थित चार्टर कंपनी VSR Ventures Pvt Ltd की संचालित करती है. इस प्लेन को कनाडा की बॉम्बार्डियर (Bombardier) कंपनी ने तैयार किया है. Bombardier Aerospace ने साल 1990 में मिड साइज बिजनेस प्लेन बनाना शुरु किया. 45XR को 1995 और 2012 के बीच खूब पॉपुलैरिटी मिली. कंपनी को कनाडा के कारोबारी विलियम पॉवेल लियर ने शुरू किया था.भारत में इस विमान का संचालन VSR Aviation करती है, जो बीते 15 सालों से इस चार्टर प्लेन को उड़ा रही है. कंपनी के पास 60 से ज्यादा पायलट हैं. कंपनी के ग्राहकों की लिस्ट नें हैवल्स इंडिया, Welspun और एपीएल अपोलो जैसे क्लाइंट्स हैं. VSR Aviation के मालिक विजय कुमार सिंह हैं.

3 साल में दूसरा हादसा , कब और कैसे हुआ प्लेन क्रैश?

1. Bombardier Aerospace ने साल 2021 Learjet 45 मॉडल का प्रोडक्‍शन बंद कर दिया. मौजूदा विमानों की सर्विस और मेंटेनेंस जारी है. जिस Learjet 45 मॉडल प्लेन में अजित पवार सवार थे, वो बीते तीन सालों में दो बार हादसों की शिकार हो चुकी है.

2. सितंबर 2023 को मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर Learjet 45 हादसे का शिकार हो गया था. भारी बारिश की वजह से विमान रनवे से फिसल गया था. मुंबई एयरपोर्ट पर हादसे के बाद विमान दो टुकड़ों में बंट गया था. जांच में पता चली कि हादसे के दौरान लैंडिंग से 40 सेकंड पहले विमान का ऑटोपायलट डिस्कनेक्ट हो गया था. जिसके बाद विमान रनवे से दाईं ओर भटक गया और टैक्सी-वे के पास क्रैश हो गया.

3. फरवरी 2021 को मैक्सिको में भी Learjet 45 विमान हादसे का शिकार हो गया था. El Lencero एयरपोर्ट पर इस प्लेन के क्रैश होने से 6 सैनिकों की मौत हो गई थी.



4. नवंबर 2008 में मैक्सिको सिटी में ही Learjet 45 मैक्सिको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्बुलेंस के कारण क्रैश हो गई थी. हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी.

5.जुलाई 2009 अमेरिका में Learjet 45XR हवा में टर्बुलेंस की वजह से हादसे की शिकार हो गई.

6. जून 2003 में इटली के मिलान में Learjet 45 टेकऑफ के वक्त चिड़ियां से टकराने की बाद क्रैश हो गई.उस हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई.

7. सितंबर 1998 में Wallops Island अमेरिका में Learjet 45 लैंडिंग के वक्त कंट्रोल खोने की वजह से क्रैश हो गया था.