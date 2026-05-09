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Hindi Newsबिजनेसहर महीने ₹10,000 ब्याज चाहिए? FD में कितनी रकम लगानी होगी, निवेश से पहले जान लें ये कैलकुलेशन

हर महीने ₹10,000 ब्याज चाहिए? FD में कितनी रकम लगानी होगी, निवेश से पहले जान लें ये कैलकुलेशन

अगर कोई व्यक्ति नॉन-क्युमुलेटिव FD से हर महीने ₹10,000 पाना चाहता है, तो निवेश की राशि बैंक द्वारा दिए जा रहे ब्याज दर पर निर्भर करेगी. देश के बड़े बैंक जैसे HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और Axis बैंक आमतौर पर 6% से 7.25% तक ब्याज देते हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 09, 2026, 07:09 PM IST
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Fixed Deposits : फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) आज भी उन लोगों के लिए सबसे पसंदीदा निवेश ऑप्शन में से एक है, जो सुरक्षित और निश्चित इनकम चाहते हैं. खासकर रिटायर्ड लोगों और कम जोखिम लेने वाले निवेशकों के लिए बैंक एफडी नियमित मासिक इनकम का भरोसेमंद जरिया मानी जाती है, क्योंकि इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का असर नहीं पड़ता. अगर आप FD से हर महीने ₹10,000 कमाना चाहते हैं, तो सालाना ब्याज आय ₹1,20,000 होनी चाहिए. ज्यादातर बैंक FD पर मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना ब्याज भुगतान का विकल्प देते हैं.

क्या होता है नॉन-क्युमुलेटिव FD?

नॉन-क्युमुलेटिव FD में ब्याज को मूलधन में जोड़कर दोबारा निवेश नहीं किया जाता, बल्कि तय समय पर निवेशक के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है. वहीं, मूलधन सुरक्षित रहता है. यही वजह है कि नियमित आय चाहने वाले लोग इस विकल्प को ज्यादा पसंद करते हैं

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₹10,000 महीना कमाने के लिए कितना निवेश जरूरी?

अगर कोई व्यक्ति नॉन-क्युमुलेटिव FD से हर महीने ₹10,000 पाना चाहता है, तो निवेश की राशि बैंक द्वारा दिए जा रहे ब्याज दर पर निर्भर करेगी. देश के बड़े बैंक जैसे HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और Axis बैंक आमतौर पर 6% से 7.25% तक ब्याज देते हैं. वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य ग्राहकों की तुलना में लगभग 0.50% अतिरिक्त ब्याज मिलता है. कई स्माल फाइनेंस बैंक इससे ज्यादा रिटर्न भी ऑफर करते हैं.

ब्याज दर के हिसाब से निवेश का अनुमान

  • 6% ब्याज दर: लगभग ₹20 लाख का निवेश करना होगा

  • 7% ब्याज दर: करीब ₹17.14 लाख की जरूरत होगी

  • 7.25% ब्याज दर: लगभग ₹16.55 लाख निवेश करना होगा

  • 7.5% ब्याज दर: करीब ₹16 लाख का निवेश जरूरी होगा

  • 8% ब्याज दर: लगभग ₹15 लाख निवेश करने होंगे

ये गणना इस आधार पर की गई है कि निवेशक हर महीने ब्याज निकाल रहा है और ब्याज को दोबारा निवेश नहीं किया जा रहा. हालांकि, मूलधन सुरक्षित रहता है और जरूरत पड़ने पर निकाला जा सकता है.

FD पर टैक्स कैसे लगता है?

FD से मिलने वाला ब्याज, दूसरे सोर्स द्वारा कमाई गई इनकम (Income from Other Sources) के तहत टैक्सेबल होता है और यह आपकी कुल आय के टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स के दायरे में आता है. पुराने टैक्स रिजीम में वरिष्ठ नागरिकों को सेक्शन 80TTB के तहत बचत खाते और डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर अधिकतम ₹50,000 तक की छूट मिलती है. इसके अलावा, 5 साल की टैक्स सेविंग FD में निवेश करने पर सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की कटौती का दावा किया जा सकता है.

TDS के नियम क्या हैं?

इनकम टैक्स एक्ट की Section 194A के तहत बैंक FD पर मिलने वाले ब्याज पर तय सीमा पार होने पर TDS काटते हैं. PAN उपलब्ध होने पर 10% TDS लगता है, जबकि PAN नहीं होने पर ज्यादा दर लागू हो सकती है.

FY 2025 के लिए

  • सामान्य निवेशकों के लिए ₹50,000 से ज्यादा वार्षिक ब्याज पर TDS लागू होगा

  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा ₹1 लाख है

अगर किसी निवेशक की कुल टैक्स देनदारी शून्य है, तो वह Form 15G/15H (अब Form 121) जमा करके TDS कटने से बच सकता है.

FD ब्याज की जानकारी कहां देखें?

  • बैंक स्टेटमेंट

  • फॉर्म 26AS

  • एनुअल इनफार्मेशन स्टेटमेंट (AIS)

  • टैक्सपेयर इनफार्मेशन स्टेटमेंट (TIS)

About the Author
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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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