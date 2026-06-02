Advertisement
trendingNow13235911
Hindi Newsबिजनेस50 की उम्र से पहले लेना चाहते हैं रिटायरमेंट? जानिए FIRE फॉर्मूला और कितना फंड होगा जरूरी

50 की उम्र से पहले लेना चाहते हैं रिटायरमेंट? जानिए FIRE फॉर्मूला और कितना फंड होगा जरूरी

उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति आज 1.5 लाख रुपये मासिक खर्च करता है, तो 20 साल बाद 6 फीसदी औसत महंगाई दर के हिसाब से उसे लगभग 4.8 लाख रुपये प्रति माह की जरूरत पड़ सकती है. यानी सालाना खर्च करीब 60 लाख रुपये होगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jun 02, 2026, 05:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : Canva/AI
Source : Canva/AI

Retirement Planning :  आज के समय में युवा नौकरी से जल्दी छुटकारा पाकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन जीने का सपना देख रहे हैं. इसी सोच के चलते फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली (FIRE) का ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इस रणनीति का उद्देश्य कम उम्र में इतना बड़ा निवेश कोष तैयार करना है. इससे व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जरूरतें बिना नौकरी के पूरी कर सके.

FIRE क्या है?

वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार FIRE का आधार चार प्रमुख स्तंभों पर टिका है. अधिक बचत, आक्रामक निवेश, खर्चों पर नियंत्रण और पैसिव आय (Passive Income) के सोर्स बनाना. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि केवल जल्दी रिटायर होना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना ज्यादा महत्वपूर्ण है.

'युवा पहले की तुलना में कम उम्र में अधिक कमाई और संपत्ति बना रहे हैं'

कम्पलीट सर्किल वेल्थ के CEO क्षितिज महाजन के मुताबिक आज के युवा पहले की तुलना में कम उम्र में अधिक कमाई और संपत्ति बना रहे हैं. लेकिन रिटायरमेंट की योजना बनाते समय महंगाई, स्वास्थ्य खर्च और भविष्य की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि FIRE की राह में सबसे बड़ी चुनौती महंगाई है. आनंद राठी वेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चिराग मुनी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 20 साल तक हर महीने 1 लाख रुपये का SIP निवेश करता है और उसे 12 फीसदी का सालाना रिटर्न मिलता है, तो उसका फंड करीब 9.2 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

19 से 20 करोड़ रुपये का कोष 

उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति आज 1.5 लाख रुपये मासिक खर्च करता है, तो 20 साल बाद 6 फीसदी औसत महंगाई दर के हिसाब से उसे लगभग 4.8 लाख रुपये प्रति माह की जरूरत पड़ सकती है. यानी सालाना खर्च करीब 60 लाख रुपये होगा. ऐसे में सुरक्षित निकासी दर 3 फीसदी मानें तो आरामदायक रिटायरमेंट के लिए लगभग 19 से 20 करोड़ रुपये का कोष जरूरी हो सकता है. एनालिस्ट का मानना है कि केवल 1 करोड़ रुपये के फंड के भरोसे रिटायरमेंट की योजना बनाना हर किसी के लिए व्यावहारिक नहीं है. 1 करोड़ रुपये के फंड से 4 फीसदी निकासी दर पर सालाना करीब 4 लाख रुपये यानी लगभग 33 हजार रुपये प्रति माह ही मिलेंगे, जो बड़े शहरों और बढ़ते स्वास्थ्य खर्चों के बीच पर्याप्त नहीं हो सकते.

इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा की बढ़ती लागत को भी रिटायरमेंट प्लानिंग में शामिल करना जरूरी है. विशेषज्ञों का कहना है कि 60-70 फीसदी तक की आक्रामक बचत कई बार मानसिक तनाव और जीवनशैली में असंतोष पैदा कर सकती है. इसलिए 30-40 फीसदी बचत और लंबे समय तक अनुशासित निवेश का संतुलित तरीका अधिक बेहतर माना जाता है.

क्या 1 करोड़ रुपये के फंड के सहारे रिटायरमेंट संभव है?

उदाहरण के तौर पर, अगर  कोई रिटायर्ड व्यक्ति 1 करोड़ रुपये के कॉर्पस से हर साल 4% राशि निकालता है, तो उसे सालाना करीब 4 लाख रुपये की आय होगी. यानी उसे हर महीने लगभग 33,000 रुपये (टैक्स और महंगाई के प्रभाव से पहले) मिल सकते हैं. हालांकि, 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस कुछ परिस्थितियों में रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त हो सकता है. खासकर उन लोगों के लिए जो छोटे शहरों में रहते हैं और जहां जीवन-यापन का खर्च अपेक्षाकृत कम है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

retirement planning

Trending news

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में फटा बादल, 2 जगहों पर तबाही; कितना हुआ नुकसान?
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में फटा बादल, 2 जगहों पर तबाही; कितना हुआ नुकसान?
14000 पुरुष भी उठा रहे थे लाडकी बहिन योजना का फायदा, अब चलेगा 'देवा भाऊ' का हंटर
Ladki Bahin Yojana
14000 पुरुष भी उठा रहे थे लाडकी बहिन योजना का फायदा, अब चलेगा 'देवा भाऊ' का हंटर
114 राफेल से 100% बढ़ेगी एयरफोर्स की ताकत, लेकिन क्या दूर होगी फाइटर जेट्स की कमी
Rafale deal
114 राफेल से 100% बढ़ेगी एयरफोर्स की ताकत, लेकिन क्या दूर होगी फाइटर जेट्स की कमी
बांद्रा जैसी गलती नहीं दोहराई, आरे कॉलोनी में अवैध दरगाह पर चला बुलडोजर
dargah demolition
बांद्रा जैसी गलती नहीं दोहराई, आरे कॉलोनी में अवैध दरगाह पर चला बुलडोजर
नया हमला, नया संकट! होर्मुज बंद होने से रोजाना 2 अरब डॉलर का हो रहा नुकसान
Middle East War
नया हमला, नया संकट! होर्मुज बंद होने से रोजाना 2 अरब डॉलर का हो रहा नुकसान
तेलंगाना में अवैध ड्रग्स फैक्ट्री सीज, पुलिस ने जब्त किया 20 करोड़ से अधिक का माल
Meow Meow Drugs
तेलंगाना में अवैध ड्रग्स फैक्ट्री सीज, पुलिस ने जब्त किया 20 करोड़ से अधिक का माल
शपथ से पहले भावुक हुए डीके शिवकुमार, बोले- मुश्किल वक्त में गांधी परिवार ने दिया साथ
DK Shivakumar
शपथ से पहले भावुक हुए डीके शिवकुमार, बोले- मुश्किल वक्त में गांधी परिवार ने दिया साथ
तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में मिले जिंदा कारतूस, पूर्वी बर्दवान में मचा हड़कंप
West Bengal news
तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में मिले जिंदा कारतूस, पूर्वी बर्दवान में मचा हड़कंप
ममता का हल्लाबोल: अभिषेक पर हमले के विरोध में करेंगी प्रदर्शन, BJP ने बताया ड्रामा
Mamata Banerjee
ममता का हल्लाबोल: अभिषेक पर हमले के विरोध में करेंगी प्रदर्शन, BJP ने बताया ड्रामा
सालों तक दिल में छेद की बीमारी से जूझती रहीं गुरप्रीत कौर, अब मिला नया जीवन
Punjab news
सालों तक दिल में छेद की बीमारी से जूझती रहीं गुरप्रीत कौर, अब मिला नया जीवन