50 की उम्र से पहले लेना चाहते हैं रिटायरमेंट? जानिए FIRE फॉर्मूला और कितना फंड होगा जरूरी

Retirement Planning : आज के समय में युवा नौकरी से जल्दी छुटकारा पाकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन जीने का सपना देख रहे हैं. इसी सोच के चलते फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली (FIRE) का ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इस रणनीति का उद्देश्य कम उम्र में इतना बड़ा निवेश कोष तैयार करना है. इससे व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जरूरतें बिना नौकरी के पूरी कर सके.

FIRE क्या है?

वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार FIRE का आधार चार प्रमुख स्तंभों पर टिका है. अधिक बचत, आक्रामक निवेश, खर्चों पर नियंत्रण और पैसिव आय (Passive Income) के सोर्स बनाना. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि केवल जल्दी रिटायर होना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना ज्यादा महत्वपूर्ण है.

'युवा पहले की तुलना में कम उम्र में अधिक कमाई और संपत्ति बना रहे हैं'

कम्पलीट सर्किल वेल्थ के CEO क्षितिज महाजन के मुताबिक आज के युवा पहले की तुलना में कम उम्र में अधिक कमाई और संपत्ति बना रहे हैं. लेकिन रिटायरमेंट की योजना बनाते समय महंगाई, स्वास्थ्य खर्च और भविष्य की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि FIRE की राह में सबसे बड़ी चुनौती महंगाई है. आनंद राठी वेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चिराग मुनी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 20 साल तक हर महीने 1 लाख रुपये का SIP निवेश करता है और उसे 12 फीसदी का सालाना रिटर्न मिलता है, तो उसका फंड करीब 9.2 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है.

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19 से 20 करोड़ रुपये का कोष

उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति आज 1.5 लाख रुपये मासिक खर्च करता है, तो 20 साल बाद 6 फीसदी औसत महंगाई दर के हिसाब से उसे लगभग 4.8 लाख रुपये प्रति माह की जरूरत पड़ सकती है. यानी सालाना खर्च करीब 60 लाख रुपये होगा. ऐसे में सुरक्षित निकासी दर 3 फीसदी मानें तो आरामदायक रिटायरमेंट के लिए लगभग 19 से 20 करोड़ रुपये का कोष जरूरी हो सकता है. एनालिस्ट का मानना है कि केवल 1 करोड़ रुपये के फंड के भरोसे रिटायरमेंट की योजना बनाना हर किसी के लिए व्यावहारिक नहीं है. 1 करोड़ रुपये के फंड से 4 फीसदी निकासी दर पर सालाना करीब 4 लाख रुपये यानी लगभग 33 हजार रुपये प्रति माह ही मिलेंगे, जो बड़े शहरों और बढ़ते स्वास्थ्य खर्चों के बीच पर्याप्त नहीं हो सकते.

इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा की बढ़ती लागत को भी रिटायरमेंट प्लानिंग में शामिल करना जरूरी है. विशेषज्ञों का कहना है कि 60-70 फीसदी तक की आक्रामक बचत कई बार मानसिक तनाव और जीवनशैली में असंतोष पैदा कर सकती है. इसलिए 30-40 फीसदी बचत और लंबे समय तक अनुशासित निवेश का संतुलित तरीका अधिक बेहतर माना जाता है.

क्या 1 करोड़ रुपये के फंड के सहारे रिटायरमेंट संभव है?

उदाहरण के तौर पर, अगर कोई रिटायर्ड व्यक्ति 1 करोड़ रुपये के कॉर्पस से हर साल 4% राशि निकालता है, तो उसे सालाना करीब 4 लाख रुपये की आय होगी. यानी उसे हर महीने लगभग 33,000 रुपये (टैक्स और महंगाई के प्रभाव से पहले) मिल सकते हैं. हालांकि, 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस कुछ परिस्थितियों में रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त हो सकता है. खासकर उन लोगों के लिए जो छोटे शहरों में रहते हैं और जहां जीवन-यापन का खर्च अपेक्षाकृत कम है.