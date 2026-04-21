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Hindi NewsबिजनेसSBI, HDFC, ICICI और PNB समेत ये बैंक दे रहे हैं शानदार ऑफर; आसान किस्तों में घर लें आएं कार

SBI, HDFC, ICICI और PNB समेत ये बैंक दे रहे हैं शानदार ऑफर; आसान किस्तों में घर लें आएं कार

कार लोन ब्याज दरें सरकारी और निजी बैंकों के बीच काफी अलग-अलग हैं. इसलिए तुलना करना जरूरी है. बाजार में दरें लेंडर्स की प्रोफाइल और स्कीम के आधार पर करीब 7.45 प्रतिशत से शुरू होती हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 21, 2026, 08:33 PM IST
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Car Loan Rates April 2026 : आज के समय में कार सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी है. अप्रैल 2026 में कार खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत की खबर है. कई बैंक आकर्षक ब्याज दरों पर कार लोन ऑफर कर रहे हैं. अप्रैल 2026 में कार लोन की ब्याज दरें करीब 7.45 प्रतिशत से शुरू होने के कारण नई गाड़ी खरीदना पहले की तुलना में अधिक आसान लग सकता है. लेकिन, करीब से देखने पर पता चलता है कि उधार लेना भले आसान हुआ हो, जरूरी नहीं कि ये सस्ता भी हो. 

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जैसे लेंडर्स के बीच ब्याज दरों, EMI और प्रोसेसिंग चार्जेज में बड़ा अंतर है और लोन की अंतिम लागत काफी हद तक क्रेडिट स्कोर, रिपेमेंट अवधि और अतिरिक्त शुल्क जैसे कारणों  पर निर्भर करती है. कार लोन ब्याज दरें सरकारी और निजी बैंकों के बीच काफी अलग-अलग हैं. इसलिए तुलना करना जरूरी है. बाजार में दरें लेंडर्स की प्रोफाइल और स्कीम के आधार पर करीब 7.45 प्रतिशत से शुरू होती हैं.

मुख्य लेंडर्स

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  • पंजाब नेशनल बैंक: 7.60–10.70 प्रतिशत; EMI 10,043 रुपये–10,797 रुपये

  • बैंक ऑफ बड़ौदा: 7.60–11.35 प्रतिशत; EMI 10,043 रुपये–10,959 रुपये

  • फेडरल बैंक: 7.60–9.00 प्रतिशत; EMI 10,198 रुपये से शुरू

  • पंजाब एंड सिंध बैंक: 7.50–14.00 प्रतिशत; EMI 10,019 रुपये–11,634 रुपये

  • केनरा बैंक: 7.45–11.45 प्रतिशत; EMI 10,007 रुपये–10,984 रुपये

देश बड़े लेंडर्स 

  • स्टेट बैंक ऑफ इंडिया: 8.70–9.85 प्रतिशत; EMI 10,355 रुपये–10,587 रुपये

  • HDFC बैंक: 8.15 प्रतिशत से; EMI 10,174 रुपये से

  • ICICI बैंक: 8.50 प्रतिशत से; EMI 10,258 रुपये से

ये आंकड़े 5 लाख रुपये के पांच साल की अवधि वाले लोन के लिए अनुमानित हैं और व्यक्तिगत एलिजिबिलिटी के आधार पर बदल सकते हैं.

प्रोसेसिंग चार्जेज कुल लागत बढ़ा सकते हैं

सिर्फ ब्याज दर देखना भ्रामक हो सकता है, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस और अतिरिक्त शुल्क भी कुल लोन लागत को प्रभावित करते हैं.

  • स्टेट बैंक ऑफ इंडिया: 750 रुपये से 1,500 रुपये

  • पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक: करीब 0.25 प्रतिशत

  • HDFC बैंक: 0.5 प्रतिशत तक

  • ICICI बैंक: 2 प्रतिशत तक

फीस में थोड़ा सा अंतर भी बड़े लोन अमाउंट पर कुल रिपेमेंट को बढ़ा सकता है.

EMI बनाम कुल ब्याज

कम EMI शुरुआत में आकर्षक लग सकती है, लेकिन आमतौर पर इसके साथ लंबी रिपेमेंट अवधि होती है. इससे मासिक बोझ कम होता है. लेकिन, समय के साथ कुल ब्याज ज्यादा देना पड़ता है. उदाहरण के लिए 5 लाख रुपये के लोन को पांच साल से ज्यादा अवधि तक बढ़ाने पर कुल रिपेमेंट राशि काफी बढ़ सकती है. 

कार लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखें

1. प्रभावी ब्याज लागत समझें
सिर्फ हेडलाइन रेट न देखें,रिड्यूसिंग बैलेंस और फ्लैट-रेट स्ट्रक्चर की तुलना करें.

2. EMI सुविधा बनाम कुल भुगतान
कम EMI का मतलब अक्सर लंबी अवधि और ज्यादा कुल ब्याज होता है.

3. प्रोसेसिंग फीस और छिपे चार्जेज
चार्जेज तय रकम से लेकर लोन वैल्यू के 2 प्रतिशत तक हो सकते हैं.

4. क्रेडिट स्कोर का असर
मजबूत क्रेडिट स्कोर- आमतौर पर 750 से ऊपर- बेहतर शर्तें दिला सकता है.

5. डाउन पेमेंट और LTV रेशियो
ज्यादा डाउन पेमेंट लोन बोझ कम करता है और मंजूरी की संभावना बढ़ा सकता है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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Car loan rates April 2026

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