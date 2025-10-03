Investment Plan in Festive Season: फेस्‍ट‍िव सीजन शुरू हो गया है. दशहरे के बाद दिवाली, धनतेरस और भाई दूज जैसे त्योहार इसी महीने हैं. फेस्‍ट‍िव सीजन के दौरान काफी लोग नई शुरुआत करना पसंद करते हैं. अगर आप भी इस द‍िवाली इनवेस्‍टमेंट प्‍लान शुरू करना चाहते हैं तो यह एकदम सही टाइम है. कम उम्र में और समझदारी से न‍िवेश शुरू करके आप भी लंबे समय में करोड़पति बन सकते हैं. जानकारों का कहना है क‍ि फेस्‍ट‍िव सीजन के दौरान म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्‍ड और स्टॉक्स में न‍िवेश करना अच्‍छा ऑप्‍शन हो सकता है. आइए जानते हैं बेस्‍ट इनवेस्‍टमेंट ऑप्‍शन के बारे में-

SIP से आसान शुरुआत

म्यूचुअल फंड लंबे समय में बड़ा फंड बनाने का सबसे सही और सुरक्षित तरीका है. सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) से हर महीने आप महज 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं. जैसे-जैसे आपकी आमदनी बढ़े तो आप निवेश बढ़ा सकते हैं. इक्‍व‍िटी म्यूचुअल फंड से आपको ज्‍यादा रिटर्न म‍िलता है. त्योहारी सीजन में फंड हाउस नई स्कीम लाते हैं जो नए और पुराने इनवेस्‍टर को आकर्षित करते हैं. ये फंड कई कंपनियों के शेयरों का बास्केट होते हैं. इससे र‍िस्‍क कम होता है और तेज ग्रोथ की गुंजाइश रहती है.

रियल एस्टेट में न‍िवेश

रियल एस्टेट पैसा कमाने का पुराना और भरोसेमंद रास्ता है. सही स‍िलेक्‍शन से आप करोड़पति बनने का रास्‍ता तय कर सकते हैं. फेस्‍ट‍िव टाइम में डेवलपर अच्छी डील, डिस्काउंट और आसान तरीके से पेमेंट करने की सुव‍िधा देते हैं. न‍िवेश करने पर प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती रहती है. इसके अलावा आप प्रॉपर्टी के क‍िराये से रेगुलर इनकम हास‍िल कर सकते हैं. लेकिन इसके ल‍िए आपको इनवेस्‍टमेंट से पहले सावधानी बरतनी चाह‍िए. आपको न‍िवेश करते समय लोकेशन, डेवलपर का रिकॉर्ड और बाजार ट्रेंड के बारे में पता होना चाह‍िए.

गोल्‍ड न‍िवेश का अच्‍छा ऑप्‍शन

न‍िवेश करने के ल‍िए गोल्‍ड भी अच्‍छा साधन है. यह समृद्धि का प्रतीक है. सांस्कृतिक महत्व के अलावा सोना न‍िवेश का अच्छा ऑप्‍शन है. ज्यादातर लोग ज्वेलरी, सिक्के या बार खरीदते हैं. लेकिन फेस्‍ट‍िव सीजन में गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF बेहतर ऑप्‍शन है. ये स्टोरेज की चिंता और प्‍योर‍िटी की समस्‍या से राहत देता है. ऑनलाइन आसानी से खरीद-बेच सकते हैं. पैसे की जरूरत होने पर तुरंत ल‍िक्‍व‍िड‍िटी म‍िल जाती है.

सीजनल स्टॉक्स

यद‍ि आपको शेयर बाजार की समझ है तो आप त्‍योहारों की मांग से फायदा उठा सकते हैं. फेस्‍ट‍िव सीजन के दौरान शेयर बाजार में क‍िया गया न‍िवेश आपको अच्‍छी कमाई करा सकता है. त्योहारों पर लोग कपड़े, ज्वेलरी, कार और संपत्ति पर ज्यादा खर्च करते हैं. ऐसे बिजनेस में आप निवेश करके फायदा कमा सकते हैं. यहां न‍िवेश से आप शॉर्ट-टर्म में अच्छा रिटर्न हास‍िल कर सकते हैं.