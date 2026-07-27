/RBI के पॉलिमर नोटों को सरकार की मंजूरी, जल्द शुरू होगा ₹10, ₹20 रुपये के नोटों का ट्रायल

Polymer Currency : भारत में जल्द ही प्लास्टिक यानी पॉलिमर बैंक नोटों की शुरुआत हो सकती है. लंबे समय से इसको लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि मौजूदा कागजी नोट बंद हो जाएंगे. फिलहाल पॉलिमर नोटों को चरणबद्ध तरीके से लाने की तैयारी की जा रही है.
लोकसभा में इस विषय पर पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि RBI ने अपने केंद्रीय निदेशक मंडल की सिफारिश के आधार पर 10 और 20 रुपये के एक-एक अरब (100 करोड़) पॉलिमर नोटों के फील्ड ट्रायल का प्रस्ताव सरकार को भेजा था. सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. ट्रायल सफल रहने पर इन नोटों को नियमित रूप से जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.
RBI के अनुसार, पॉलिमर नोट पारंपरिक कागजी नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं. ये जल्दी खराब नहीं होते, नमी और गंदगी का असर भी इन पर अपेक्षाकृत कम पड़ता है. यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में पहले से पॉलिमर नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है.
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पॉलिमर नोटों के आने से डिजिटल भुगतान व्यवस्था पर तत्काल कोई असर पड़ने की उम्मीद नहीं है. रिजर्व बैंक का मानना है कि नकद भुगतान और डिजिटल ट्रांजैक्शन दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं और दोनों का अपना अलग महत्व है. साथ ही सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि फिलहाल कागजी नोटों को पूरी तरह बंद करने की कोई योजना नहीं है. पॉलिमर नोट मौजूदा कागजी नोटों के साथ ही प्रचलन में रहेंगे. ऐसे में आम लोगों को अपने मौजूदा नोटों को लेकर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आने वाले समय में फील्ड ट्रायल के नतीजों के आधार पर RBI आगे की रणनीति तय करेगा.