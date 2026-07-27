/RBI के पॉलिमर नोटों को सरकार की मंजूरी, जल्द शुरू होगा ₹10, ₹20 रुपये के नोटों का ट्रायल

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पॉलिमर नोटों के आने से डिजिटल भुगतान व्यवस्था पर तत्काल कोई असर पड़ने की उम्मीद नहीं है. रिजर्व बैंक का मानना है कि नकद भुगतान और डिजिटल ट्रांजैक्शन दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं और दोनों का अपना अलग महत्व है. साथ ही सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि फिलहाल कागजी नोटों को पूरी तरह बंद करने की कोई योजना नहीं है. पॉलिमर नोट मौजूदा कागजी नोटों के साथ ही प्रचलन में रहेंगे. ऐसे में आम लोगों को अपने मौजूदा नोटों को लेकर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आने वाले समय में फील्ड ट्रायल के नतीजों के आधार पर RBI आगे की रणनीति तय करेगा.