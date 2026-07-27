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RBI के पॉलिमर नोटों को सरकार की मंजूरी, जल्द शुरू होगा ₹10, ₹20 रुपये के नोटों का ट्रायल

RBI के अनुसार, पॉलिमर नोट पारंपरिक कागजी नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं. ये जल्दी खराब नहीं होते, नमी और गंदगी का असर भी इन पर अपेक्षाकृत कम पड़ता है. यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में पहले से पॉलिमर नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 27, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:25 PM IST
RBI के पॉलिमर नोटों को सरकार की मंजूरी, जल्द शुरू होगा ₹10, ₹20 रुपये के नोटों का ट्रायल
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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