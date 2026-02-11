Advertisement
रोजगार के मोर्चे पर राहत! सरकार का बड़ा दावा- बेरोजगारी पर कह दी ये बड़ी बात

रोजगार के मोर्चे पर राहत! सरकार का बड़ा दावा- बेरोजगारी पर कह दी ये बड़ी बात

The Periodic Labour Force Survey (PLFS) : शहरी बेरोजगारी 6.9 प्रतिशत से घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई है. ये सभी सेक्टर में बेहतर जॉब अब्जॉर्प्शन को दिखाता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 11, 2026, 07:47 AM IST
रोजगार के मोर्चे पर राहत! सरकार का बड़ा दावा- बेरोजगारी पर कह दी ये बड़ी बात

Unemployment Rate : रोजगार के मोर्चे पर देश को राहत भरी खबर मिली है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, बेरोजगारी दर में कमी दर्ज की गई है. ये अर्थव्यवस्था में सुधार और रोजगार के नए अवसरों की ओर इशारा करती है. स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री के जारी लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) क्वार्टरली बुलेटिन के मुताबिक, अक्टूबर-दिसंबर 2025 क्वार्टर में भारत के लेबर मार्केट में धीरे-धीरे सुधार के संकेत दिखे. बेरोजगारी रेट में कमी आयी है और सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है. इससे युवाओं और नौकरी तलाश रहे लोगों को उम्मीद मिली है.

ग्रामीण बेरोजगारी घटी

अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाहीके दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बेरोजगारी दर में कमी आई है. ग्रामीण बेरोजगारी पिछली तिमाही के 4.4 प्रतिशत से घटकर 4.0 प्रतिशत हो गई है. जबकि शहरी बेरोजगारी 6.9 प्रतिशत से घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई है. ये सभी सेक्टर में बेहतर जॉब अब्जॉर्प्शन को दिखाता है.

ये भी पढ़ें : इस दिन से ITR फाइलिंग होगी और भी आसान, एक क्लिक में पूरा करें रिटर्न

मजबूत हुआ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन

लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी थोड़ा मजबूत हुआ है. ओवरऑल लेबर फोर्स  पार्टिसिपेशन रेट (LFPR) Q3 FY26 में पिछली तिमाही के 55.1 प्रतिशत से बढ़कर 55.8 प्रतिशत हो गया है. इससे पता चलता है कि अधिक लोग वर्कफोर्स  में शामिल हुए हैं. महिलाओं का पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा है. महिलाओं का LFPR 33.7 प्रतिशत से बढ़कर 34.9 प्रतिशत हो गया है. ये मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में बढ़ी हुई पार्टिसिपेशन की वजह से हुआ.

रोजगार की स्थिति में सुधार 

रोजगार की स्थिति में भी सुधार हुआ है. वर्कर पॉपुलेशन रेश्यो (WPR) (ये आबादी में काम करने वाले लोगों के रेश्यो को मापता है) पिछली तिमाही के 52.2 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 53.1 प्रतिशत हो गया है. सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी देखने को मिली है. ग्रामीण इलाकों में सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट वाले वर्कर्स का हिस्सा पिछली तिमाही के 62.8 प्रतिशत से बढ़कर 63.2 प्रतिशत हो गया है. जबकि शहरी इलाकों में ये 39.3 प्रतिशत से बढ़कर 39.7 प्रतिशत हो गया. शहरी इलाकों में, रेगुलर या सैलरी वाले काम करने वाले लोगों का रेश्यो छह तिमाही के सबसे निचले स्तर पर आ गया है.

 

