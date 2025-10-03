Advertisement
केंद्र ने टेक्सटाइल के लिए पीएलआई आवेदन का समय बढ़ाया, 31 दिसंबर कर सकेंगे आवेदन

What is PLI Scheme: एप्लीकेशन विंडो को फिर से ओपन करना पीएलआई योजना के तहत उद्योग की निरंतर निवेश क्षमता का सीधा प्रमाण है, जो घरेलू कपड़ा विनिर्माण में बढ़ती बाजार मांग और व‍िश्‍वास को दर्शाता है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 03, 2025, 08:42 PM IST
PLI Scheme For Textiles: केंद्र सरकार ने इंडस्‍ट्री स्‍टेकहोल्‍डर्स (Industry Stakeholders) के ज‍बरदस्‍त र‍िस्‍पांस को देखते हुए क्‍लोद‍िंग इंडस्‍ट्री के ल‍िए पीएलआई स्‍कीम (PLI Scheme) के आवेदन की अंत‍िम त‍िथ‍ि को बढ़ा द‍िया है। अब नए आवेदन लेने की आख‍िरी तारीख को इस साल बढ़ाकर 31 द‍िसंबर करने का फैसला क‍िया है। म‍िन‍िस्‍ट्री ऑफ टेक्‍सटाइल की तरफ से जारी बयान के अनुसार एप्‍लीकेशन पोर्टल 31 दिसंबर 2025 तक खुला रहेगा, इससे संभावित निवेशकों को इस योजना में ह‍िस्‍सा लेने और बेन‍िफ‍िट उठाने का मौका म‍िलेगा।

बड़ी संख्या में आवेदन आने के बाद क‍िया फैसला

टाइम ल‍िम‍िट बढ़ाने का फैसला अगस्त 2025 में शुरू हुए लेटेस्ट इनविटेशन राउंड में मैन-मेड फाइबर (MMF) परिधान, एमएमएफ फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल जैसे सेक्‍टर से बड़ी संख्या में आवेदन हास‍िल होने के बाद लिया गया है. इच्छुक आवेदक अपने प्रस्ताव आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के जर‍िये जमा कर सकते हैं. बयान में कहा गया कि एप्लीकेशन विंडो को फिर से ओपन करना पीएलआई योजना के तहत उद्योग की निरंतर निवेश क्षमता का सीधा प्रमाण है, जो घरेलू कपड़ा विनिर्माण में बढ़ती बाजार मांग और व‍िश्‍वास को दर्शाता है.

पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई थी
एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक और देश में टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्‍ट के प्रोडक्‍शन को बढ़ावा देने के लिए टेक्‍सटाइल सेक्‍टर को साइज और कैप‍िस‍िटी करने और प्रतिस्पर्धी बनाने के मकसद से सितंबर 2021 में 10,683 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ कपड़ा उद्योग के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई थी. वित्त वर्ष 2024-25 में एमएमएफ निर्यात लगभग 525 करोड़ रुपए तक बढ़ गया, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में 499 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था.

जबकि टेक्निकल टेक्सटाइल निर्यात 294 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष 200 करोड़ रुपये था. सभी क्षेत्रों में केंद्र की पीएलआई योजनाओं ने भारत को आयात पर अत्यधिक निर्भर देश से 1.76 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रमुख प्लेयर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इन योजनाओं के कारण उत्पादन, निर्यात और रोजगार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है.

पीएलआई योजनाएं उभरते क्षेत्रों का समर्थन कर, इनोवेशन को बढ़ावा देकर और ग्लोबल सप्लाई चेन को देश में स्थापित कर रणनीतिक रूप से भारत के मैन्युफैक्चरिंग बेस को मजबूत कर रही हैं. पीएलआई प्रतिभागियों की कुल बिक्री 16.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने से उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है, जो कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोटिव जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है. (IANS) 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

;