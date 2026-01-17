PLI Scheme: योजना से आत्मनिर्भर भारत को मिली नई उड़ान, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 146% का तगड़ा उछाल

PLI Scheme and Electronics manufacturing: भारत सरकार की Production-Linked Incentive (उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन) यानी पीएलआई योजना शानदार काम करती हुई दिख रही है. इससे देश की आत्मनिर्भरता को काफी बल के साथ बढ़ावा भी मिल रहा है और देश में कई क्षेत्रों में उत्पादन की क्षमता तेजी से बढ़ रही है. ताजा मामला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चिरिंग को लेकर है. जी हां, केयरएज रेटिंग्स द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, विशेष रूप से मोबाइल फोन के प्रोडक्शन (Mobile Production) में पीएलआई योजना एक बड़ा सपोर्ट बनकर उभरी है. इसका उत्पादन वित्त वर्ष 2021 में 2.13 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 5.45 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो 146% की वृद्धि दर्शाता है. रेटिंग एजेंसी ने कहा कि उत्पादन में वृद्धि में 4 अरब अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का योगदान रहा, जिसमें से 70% पीएलआई लाभार्थियों को प्राप्त हुआ.

कुल बजटीय आवंटन 1.97 लाख करोड़ रुपये

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 14 क्षेत्रों को कवर करने वाली पीएलआई योजना के लिए कुल बजटीय आवंटन 1.97 लाख करोड़ रुपये है. इसके विपरीत, सितंबर 2025 तक कुल पीएलआई का खर्च केवल 23,946 करोड़ रुपये रहा, जो कुल परिकल्पित पीएलआई वितरण (Envisaged PLI Disbursement) का केवल 12% है. इसमें कहा गया है कि खर्च की गति में तेजी के संकेत मिले हैं, वित्त वर्ष 2025 के दौरान 10,112 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन बांटे गए और वित्त वर्ष 2026 के दौरान 19,742 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वितरण की उम्मीद है.

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को सबसे अधिक आवंटन

रिपोर्ट के अनुसार, जिन क्षेत्रों को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है, उनमें बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र शामिल है. इसके लिए 38,645 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे यह योजना के तहत सबसे बड़ा लाभार्थी बन गया है. इसके बाद ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स क्षेत्र का स्थान आता है, जिसे 25,938 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है, यह घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चैन को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों को दर्शाता है.

सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल के लिए 24,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी को 18,100 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर जोर देने को रेखांकित करता है. आईटी हार्डवेयर क्षेत्र को 17,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. फार्मा सेक्टर में, फार्मास्युटिकल दवाओं के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि थोक दवाओं के लिए 6,940 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं. वहीं, टेलीकॉम के लिए 12,195 करोड़ रुपये, खाद्य उत्पादों के लिए 10,900 करोड़ रुपये और वस्त्रों के लिए 10,683 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

क्या है पीएलआई योजना?

पीएलआई (PLI) स्कीम का पूरा नाम Production-Linked Incentive (उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन) है, यह भारत सरकार की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली एक योजना है. इसका उद्देश्य भारत में विदेशी निवेशों को बढ़ाना, उन्हें आकर्षित करना और निर्यात को बढ़ाने के साथ देश में रोजगार भी बढ़ाना है. इस स्कीम के तहत पात्र कंपनियों को प्रोडक्ट की बिक्री के आधार पर तय नियम के अनुसार वित्तीय प्रोत्साहन यानी सब्सिडी मिलता है. इस योजना का फायदा इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर समेत अन्य क्षेत्रों को मिलता है. इस स्कीम के तहत भारत में कई विदेशी निवेश आए हैं और आ भी रहे हैं. इससे देश में नौकरी के अवसर बढ़ रहे हैं और कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है. इसके साथ ही देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है.