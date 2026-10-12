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PM GatiShakti: इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पकड़ेगा सुपर-स्पीड, PM गतिशक्ति के जरिए ₹18.66 लाख करोड़ के 396 प्रोजेक्ट्स पर सरकार की पैनी नजर

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत अब तक 18.66 लाख करोड़ रुपए की 396 बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हो चुकी हैं, जिनमें से 256 को मंजूरी मिल गई है और 198 पर काम जारी है.

Written ByGaurav Singh
Published: Oct 12, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 05:37 PM IST
PM GatiShakti: इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पकड़ेगा सुपर-स्पीड, PM गतिशक्ति के जरिए ₹18.66 लाख करोड़ के 396 प्रोजेक्ट्स पर सरकार की पैनी नजर
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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