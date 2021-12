PM Kisan Update: बड़ी खबर! कल आ सकती है किसान योजना की 10वीं किस्त, पीएम मोदी किसानों को करेंगे संबोधित

PM Kisan 10th Installment: पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत किसानों को 10वीं किस्त का इंतजार है. अब तक किसानों के खाते में इस योजना की 9 किस्त पहुंच चुकी है. सरकार ने 10वीं किस्त जारी करने के लिए तैयारी पूरी कर ली है.

पीएम सम्मान निधि की 10वीं किस्त (PM Kisan Samman Nidhi 10th Installment) को लेकर अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस महीने की 15 दिसंबर यानी आज किसानों के खातों में किस्त के पैसे आ जाएंगे, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि यह किस्त 16 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी जारी कर सकते हैं.

16 दिसंबर को आ सकती है किस्त

केंद्र सरकार ने अभी तक 10वीं किस्त को लेकर कोई तारीख का ऐलान नहीं किया है. इस किस्त में लाभ पाने वाले लाभार्थियों के स्टेटस को देखते हुए इसमें देरी का अंदाजा लगाया गया है. कयास लगाया जा रहा है कि पीएम हर बार अपने फैसलों से लोगों को चौका देते हैं.

16 दिसंबर को गुजरात सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती के तौर-तरीकों पर आयोजित एक कृषि कार्यक्रम में पीएम ऑनलाइन समारोह को संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम में लगभग 5000 से अधिक किसानों के भाग लेने की उम्मीद है. ऐसे में हो सकता है समारोह में पीएम 'किसान की 10वीं किस्त' को लेकर कोई ऐलान करें.

क्यों हो रही है देरी?

दरअसल, अभी तक किसानों के स्टेटस में 'Rft Signed by State For 10th Installment' दिखा आ रहा है. RFT (Request For Transfer) लिखा होने का मतलब है कि 'राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के डाटा जैसे आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और बैंक के IFSC कोड सहित अन्य विवरणों की जांच कर ली गई है. साथ ही जांच में डाटा सही पाया गया है.

अब बस FTO (Fund Transfer Order) जेनरेट होना है. अगर स्टेट्स में 'FTO is Generated and Payment confirmation is pending' लिखा नजर आता है तो इसका मतलब है कि जल्द ही आपकी किस्त अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक FTO जेनरेट नहीं हुआ है, जिसके कारण पूरा मामला अटका हुआ है.

ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम

1. इसके लिए सबसे पहले आप पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाएं.

2. अब इसके होमपेज पर आपको Farmers Corner का ऑप्शन दिखेगा.

3. Farmers Corner सेक्शन के भीतर Beneficiaries List के ऑप्शन पर क्लिक करें.

4.अब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव को सेलेक्ट करें.

5. इसके बाद आप 'Get Report' पर क्लिक करें.

6. इसके बाद लाभार्थियों की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी, जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं.

अपनी किस्‍त का स्‍टेटस चेक करें

1. अपनी किस्त का स्टेटस देखने के लिए आप सबसे पहले पीएम किसान की वेबसाइट पर जाएं.

2. अब राइट साइड में फार्मर्स कॉर्नर (Farmers Corner) पर क्लिक करें.

3. इसके बाद आप बेनेफिशियरी स्‍टेटस (Beneficiary Status) ऑप्शन पर क्लिक करें.

4. अब आपके पास नया पेज खुलेगा.

5. यहां आप अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालें.

6. इसके बाद आपको अपने स्‍टेटस की पूरी जानकारी मिल जाएगी.

