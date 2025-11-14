PM Kisan 21st installment: इंतजार खत्म ! इस दिन आएगी 21वीं किस्त, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

PM Kisan 21st installment : पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत मिलने वाली 21वीं किस्त का इंतजार खत्म हो गया है. कुछ किसानों के खातों में ₹2000 की राशि जमा हो चुकी है, जबकि लाखों अन्य किसान अब भी इंतजार कर रहे हैं. अब, 19 नवंबर को किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी. ये जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि के एक्स अकाउंट पर दी गई है.

PM किसान योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों की मदद करना है, ताकि उन्हें खेती के खर्चों में आसानी हो और उनकी आय में सुधार हो. योजना का लाभ लेने के लिए किसान की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए और उन्हें जमीन के मालिकाना हक की प्रमाणित जानकारी देना अनिवार्य है.

इन राज्यों को मिल चुकी है किस्त?

PM किसान योजना के तहत हर लाभार्थी किसान को साल में तीन किस्तों में 6,000 रुपये मिलते हैं. यानी हर किस्त में 2,000 रुपये. सरकार ने इस बार व्यवस्था के तहत तीन राज्यों के किसानों को पहले ही 21वीं किस्त भेज दी है. सरकार ने 26 सितंबर 2025 को विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के लिए 21वीं किस्त जारी की थी, जो हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए थे. किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने PM किसान अकाउंट और बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखें, ताकि पैसा सही समय पर मिल सके.

डॉक्यूमेंट अपडेट रखें

अगर आप PM किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो आपको सभी दस्तावेज अपडेट करना जरूरी हैं. ई-केवाईसी (e-KYC), आधार नंबर बैंक अकाउंट से लिंक और लैंड-वेरिफिकेशन (land verification) पूरा होना जरूरी है. अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस अधूरा रह गया है, तो किस्त अटक सकती है.