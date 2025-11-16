PM Kisan 21st installment: अगर फटाफट नहीं निपटाया ये जरूरी काम तो खतरे में पड़ जाएगी 21वीं किस्त

किसानों को ई-KYC, आधार-लिंकिंग, जमीन रिकॉर्ड और प्रोफाइल अपडेट जैसे जरूरी काम तुरंत पूरे कर लेने चाहिए नहीं तो छोटी-सी गलती भी किस्त रोक सकती है.
Trending Photos
PM Kisan 21st Installment : पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत मिलने वाली 21वीं किस्त 19 नवंबर को किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी. ये जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि के एक्स अकाउंट पर दी गई है. कुछ किसानों के खातों में ₹2000 की राशि जमा हो चुकी है. लेकिन उससे पहले किसानों को ई-KYC, आधार-लिंकिंग, जमीन रिकॉर्ड और प्रोफाइल अपडेट जैसे जरूरी काम तुरंत पूरे कर लेने चाहिए नहीं तो छोटी-सी गलती भी किस्त रोक सकती है.
ई-KYC पूरा करना जरूरी
PM किसान योजना में अगली किस्त पाने के लिए ई-KYC करना जरूरी है। बिना ई-KYC के आपकी 21वीं किस्त अटक सकती है.
ऐसे करें ई-KYC
PM Kisan पोर्टल पर लॉगिन करें. नजदीकी CSC में बायोमेट्रिक सत्यापन करें.
बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए
किस्त सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. इसलिए बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है नाम, जन्मतिथि और पता सभी मेल खाना चाहिए. अगर गलत जानकारी होगी तो किस्त वापस चली जाती है.
जमीन का रिकॉर्ड सही होना चाहिए
PM किसान योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन दर्ज है. गलत रिकॉर्ड या पुराने नाम से रिकॉर्ड होने पर किस्त नहीं मिलेगी. राजस्व विभाग या पटवारी कार्यालय जाकर रिकॉर्ड अपडेट कराएं.
प्रोफाइल की जानकारी सही रखें
गलत विवरण (IFSC, बैंक अकाउंट, नाम, पता) भरने पर किस्त ब्लॉक हो सकती है. PM Kisan पोर्टल पर सभी जानकारी दोबारा ध्यान से चेक करें.
PM किसान योजना के तहत हर लाभार्थी किसान को साल में तीन किस्तों में 6,000 रुपये मिलते हैं. यानी हर किस्त में 2,000 रुपये. सरकार ने इस बार व्यवस्था के तहत तीन राज्यों के किसानों को पहले ही 21वीं किस्त भेज दी है. सरकार ने 26 सितंबर 2025 को विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के लिए 21वीं किस्त जारी की थी, जो हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए थे.