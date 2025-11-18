​PM Kisan 21st instalment: बस कुछ घंटे और...फिर होगी पैसों की बारिश, खाते में आएंगे 2,000 रुपये

PM-KISAN Scheme 21st installment : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है. किसानों को खुशखबरी मिलने वाली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM किसान) योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे, जिससे देश भर के 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को फायदा होगा. ये जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि के एक्स अकाउंट पर दी गई है. लेकिन इससे पहले किसानों को ई-KYC, आधार-लिंकिंग, जमीन रिकॉर्ड और प्रोफाइल अपडेट जैसे जरूरी काम तुरंत पूरे कर लेने चाहिए नहीं तो छोटी-सी गलती भी किस्त रोक सकती है.

ये गलती न करें?

PM किसान की अगली किस्त पाने के लिए ई-KYC करना जरूरी है. बिना ई-KYC के आपकी 21वीं किस्त अटक सकती है.ये किस्त सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. PM किसान योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन दर्ज है. गलत रिकॉर्ड या पुराने नाम से रिकॉर्ड होने पर किस्त नहीं मिलेगी. इसलिए बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है नाम, जन्मतिथि और पता सभी मेल खाना चाहिए. अगर गलत जानकारी होगी तो किस्त वापस चली जाती है.

तीन किस्तों में 6,000 रुपये

PM किसान योजना के तहत हर लाभार्थी किसान को साल में तीन किस्तों में 6,000 रुपये मिलते हैं. यानी हर किस्त में 2,000 रुपये. सरकार ने इस बार व्यवस्था के तहत तीन राज्यों के किसानों को पहले ही 21वीं किस्त भेज दी है. सरकार ने 26 सितंबर 2025 को विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के लिए 21वीं किस्त जारी की थी, जो हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए थे.