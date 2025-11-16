Advertisement
PM Kisan 21st installment: सरकार ने किया बड़ा ऐलान, तारीख तय, इस दिन आएगी 21वीं किस्त

PM किसान योजना का फायदा उठाने के लिए ई-KYC कराना अब जरूरी हो गया है. सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जिन किसानों का ई-KYC पूरा नहीं होगा, उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 16, 2025, 05:40 PM IST
PM Kisan 21st installment: सरकार ने किया बड़ा ऐलान, तारीख तय, इस दिन आएगी 21वीं किस्त

PM Kisan 21st installment :  पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत मिलने वाली 21वीं किस्त जल्द ही किसानों को मिलने वाली हैं. अब, 19 नवंबर को किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी. ये जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि के एक्स अकाउंट पर दी गई है. कुछ किसानों के खातों में ₹2000 की राशि जमा हो चुकी है.

ई-KYC कराना जरूरी

PM किसान योजना का फायदा उठाने के लिए ई-KYC कराना अब जरूरी हो गया है. सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जिन किसानों का ई-KYC पूरा नहीं होगा, उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है. अगर आप PM किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो आपको सभी दस्तावेज अपडेट करना जरूरी हैं. ई-केवाईसी (e-KYC), आधार नंबर बैंक अकाउंट से लिंक और लैंड-वेरिफिकेशन (land verification) पूरा होना जरूरी है. अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस अधूरा रह गया है, तो किस्त अटक सकती है. 

PM किसान योजना का मकसद

PM किसान योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों की मदद करना है, ताकि उन्हें खेती के खर्चों में आसानी हो और उनकी आय में सुधार हो. योजना का लाभ लेने के लिए किसान की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए और उन्हें जमीन के मालिकाना हक की प्रमाणित जानकारी देना अनिवार्य है. PM किसान योजना के तहत हर लाभार्थी किसान को साल में तीन किस्तों में 6,000 रुपये मिलते हैं. यानी हर किस्त में 2,000 रुपये. सरकार ने इस बार व्यवस्था के तहत तीन राज्यों के किसानों को पहले ही 21वीं किस्त भेज दी है. सरकार ने 26 सितंबर 2025 को विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के लिए 21वीं किस्त जारी की थी, जो हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए थे.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

PM Kisan 21st installment

