PM Kisan 21st Installment : किसानों के खाते में कब आएंगे 2000 रुपये, 21वीं किस्त किस दिन जारी होगी?

इस योजना के तहत हर लाभार्थी किसान को साल में तीन किस्तों में 6,000 रुपये मिलते हैं. यानी हर किस्त में 2,000 रुपये. इस बार कुछ किसानों के खाते में यह किस्त पहले ही पहुंच चुकी है, लेकिन लाखों अन्य किसान अब तक इंतजार कर रहे हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 11:17 AM IST
PM Kisan 21st Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 21वीं किस्त (PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment) का इंतजार खत्म होने वाला है. जल्द देश के करोड़ों किसानों को खुशखबरी मिलने वाली है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार जल्द ही किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर कर सकती है. इस बार कुछ किसानों के खाते में ये किस्त पहले ही पहुंच चुकी है, लेकिन लाखों अन्य किसान अब तक इंतजार कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम किसान योजना की अगली किस्त (21वीं किस्त) नवंबर के पहले हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है. हालांकि, अभी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है.

3 राज्यों के किसानों को मिल चुका है तोहफा

सरकार ने इस बार व्यवस्था के तहत तीन राज्यों के किसानों को पहले ही 21वीं किस्त भेज दी है. सरकार ने 26 सितंबर 2025 को विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के लिए 21वीं किस्त जारी की थी, जो हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए थे. हालांकि, बाकी राज्यों के किसानों को भी जल्दी ही पैसा उनके बैंक खातों में मिलने की संभावना है. किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने PM Kisan अकाउंट और बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखें, ताकि पैसा सही समय पर मिल सके.

इस योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों की मदद करना है, ताकि उन्हें खेती के खर्चों में आसानी हो और उनकी आय में सुधार हो. योजना का लाभ लेने के लिए किसान की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए और उन्हें जमीन के मालिकाना हक की प्रमाणित जानकारी देना अनिवार्य है.

यह भी पढ़ें : छठ पूजा पर मिलेगा कंफर्म टिकट! रेलवे का बड़ा फैसला, चलेंगी 1500 स्पेशल ट्रेनें

2 अगस्त, 2025 को जारी हुई थी 20वीं किस्त

20वीं किस्त 2 अगस्त, 2025 को जारी की गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 9.71 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को ट्रांसफर किया था. इस किस्त का फायदा अकेले बिहार में ही करीब 75 लाख किसानों को मिला था. पिछले कुछ सालों के डेटा को देखें तो सरकार अगस्त से नवंबर के बीच ही किसानों के खातों में पैसा भेजती रही है इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को है. ऐसे में किसानों को दिवाली पर एक बड़ा तोहफा मिल सकता है.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

PM Kisan 21st installment

