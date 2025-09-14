PM Kisan 21st Installment Date 2025: दिवाली से पहले इस दिन किसानों के खाते में आ सकते हैं 2000 रुपये!
Advertisement
trendingNow12922079
Hindi Newsबिजनेस

PM Kisan 21st Installment Date 2025: दिवाली से पहले इस दिन किसानों के खाते में आ सकते हैं 2000 रुपये!

देशभर के किसान अगली 2,000 रुपये की किस्त की तारीख को लेकर उत्सुक हैं. 20वीं किस्त 2 अगस्त, 2025 को जारी की गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 9.71 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को ट्रांसफर किया था.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 14, 2025, 06:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PM Kisan 21st Installment Date 2025: दिवाली से पहले इस दिन किसानों के खाते में आ सकते हैं 2000 रुपये!

PM Kisan 21st Installment Date 2025 : देशभर के किसान अगली 2,000 रुपये की किस्त की तारीख को लेकर उत्सुक हैं. 20वीं किस्त 2 अगस्त, 2025 को जारी की गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 9.71 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को ट्रांसफर किया था. इस किस्त का फायदा अकेले बिहार में ही करीब 75 लाख किसानों को मिला है. पिछले कुछ सालों के डेटा को देखें तो सरकार अगस्त से नवंबर के बीच ही किसानों के खातों में पैसा भेजती रही है इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को है.ऐसे में किसानों को दिवाली पर एक बड़ा तोहफा मिल सकता है.

20 अक्टूबर को है दिवाली 

 इस साल दिवाली 20 अक्टूबर को है, इसलिए संभावना है कि सरकार अक्टूबर की शुरुआत या मध्य में किस्त जारी करेगी, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं हुई है.

यह भी पढ़ें : Home Loan: घर खरीदना चाहते हैं? ये बैंक दे रहे हैं सबसे कम ब्याज दर पर लोन?

Add Zee News as a Preferred Source

 

बिहार चुनाव और जल्द किस्त जारी होने की संभावना

बिहार विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं और चुनाव आयोग द्वारा सितंबर के अंत तक तारीखों की घोषणा की उम्मीद है. इसलिए सरकार आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले किस्त जारी कर सकती है, जिससे किसानों को अक्टूबर के पहले हफ्ते में राशि मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

PM किसान योजना क्या है?

PM किसान योजना भारत सरकार की एक पहल है जो किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष ₹6,000 देती है. ये 2,000 रुपये की तीन किस्तों में किसानों खाते में जमा किए जाते हैं. अब तक इस योजना के तहत 20 किस्तें दी जा चुकी हैं.

किन किसानों का फंस सकता है पैसा

अगर कोई किसान e-KYC नहीं करवाते हैं, आधार को बैंक अकाउंट से लिंक नहीं करते या भूमि सत्यापन पूरा नहीं करते तो उनका पैसा अटक सकता है. आपकी किस्त आई है या नहीं तो इसके लिए आप pmkisan.gov.in पर जाकर Farmers Corner में Beneficiary Status पर क्लिक करें और आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और पूरे गांव की लिस्ट चेक कर सकते हैं. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

PM Kisan 21st Installment Date 2025

Trending news

दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
weather update
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
assam earthquake
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
Punjab news
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Odisha news
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
Amritsar grenade attack
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
Punjab
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
Hindi Diwas
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
PM Modi
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
इंडिया-पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल: शिवसेना ने दी धमकी, दिखाया मैच तो तोड़ देंगे...
IND vs PAK Asia Cup 2025
इंडिया-पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल: शिवसेना ने दी धमकी, दिखाया मैच तो तोड़ देंगे...
;