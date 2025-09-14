PM Kisan 21st Installment Date 2025: दिवाली से पहले इस दिन किसानों के खाते में आ सकते हैं 2000 रुपये!

PM Kisan 21st Installment Date 2025 : देशभर के किसान अगली 2,000 रुपये की किस्त की तारीख को लेकर उत्सुक हैं. 20वीं किस्त 2 अगस्त, 2025 को जारी की गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 9.71 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को ट्रांसफर किया था. इस किस्त का फायदा अकेले बिहार में ही करीब 75 लाख किसानों को मिला है. पिछले कुछ सालों के डेटा को देखें तो सरकार अगस्त से नवंबर के बीच ही किसानों के खातों में पैसा भेजती रही है इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को है.ऐसे में किसानों को दिवाली पर एक बड़ा तोहफा मिल सकता है.

20 अक्टूबर को है दिवाली

इस साल दिवाली 20 अक्टूबर को है, इसलिए संभावना है कि सरकार अक्टूबर की शुरुआत या मध्य में किस्त जारी करेगी, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं हुई है.

बिहार चुनाव और जल्द किस्त जारी होने की संभावना

बिहार विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं और चुनाव आयोग द्वारा सितंबर के अंत तक तारीखों की घोषणा की उम्मीद है. इसलिए सरकार आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले किस्त जारी कर सकती है, जिससे किसानों को अक्टूबर के पहले हफ्ते में राशि मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

PM किसान योजना क्या है?

PM किसान योजना भारत सरकार की एक पहल है जो किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष ₹6,000 देती है. ये 2,000 रुपये की तीन किस्तों में किसानों खाते में जमा किए जाते हैं. अब तक इस योजना के तहत 20 किस्तें दी जा चुकी हैं.

किन किसानों का फंस सकता है पैसा

अगर कोई किसान e-KYC नहीं करवाते हैं, आधार को बैंक अकाउंट से लिंक नहीं करते या भूमि सत्यापन पूरा नहीं करते तो उनका पैसा अटक सकता है. आपकी किस्त आई है या नहीं तो इसके लिए आप pmkisan.gov.in पर जाकर Farmers Corner में Beneficiary Status पर क्लिक करें और आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और पूरे गांव की लिस्ट चेक कर सकते हैं.