Advertisement
trendingNow12937838
Hindi Newsबिजनेस

इन राज्‍यों के क‍िसानों के अकाउंट में आया पीएम क‍िसान का पैसा, कैसे चेक करें बेन‍िफ‍िश‍ियरी स्‍टेटस

PM Kisan Nidhi: सरकार की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि 27 लाख से ज्‍यादा किसानों को 540 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर हुई है. यह पैसा ज‍िन लाभार्थ‍ियों के अकाउंट में गया है, उनमें करीब 2.7 लाख महिला किसान भी शामिल हैं. 

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 26, 2025, 07:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन राज्‍यों के क‍िसानों के अकाउंट में आया पीएम क‍िसान का पैसा, कैसे चेक करें बेन‍िफ‍िश‍ियरी स्‍टेटस

PM Kisan 21st Instalment: क‍िसानों के ल‍िए केंद्र सरकार की सबसे महत्‍वाकांक्षी योजना पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि (PM Kisan Samman Nidhi) की शुक्रवार को 21वीं किस्त जारी की गई. क‍िस्‍त का यह पैसा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों के अकाउंट में डाला गया है. हाल‍िया बाढ़ और लैंडस्‍लाइड‍िंग से प्रभावित राज्यों को तत्काल राहत देने के लिए क‍िस्‍त जल्‍दी जारी की गई है. सरकार की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि 27 लाख से ज्‍यादा किसानों को 540 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर हुई. ज‍िन लाभार्थ‍ियों के अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर क‍िया गया है, उनमें करीब 2.7 लाख महिला किसान भी शामिल हैं.

कौन से राज्य हुए प्रभावित?

पीएम क‍िसान न‍िध‍ि की यह किस्त खासतौर से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के लिए जारी की गई है. इन राज्यों में बाढ़ और लैंडस्‍लाइड‍िंग ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है. सरकार की तरफ से जारी बयान में बताया गया क‍ि 27 लाख किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से यह राशि पहुंची है. यह कदम से किसानों की तत्काल जरूरतों को पूरा क‍िया जा सकेगा. 2,000 रुपये महीने की इस क‍िश्‍त से क‍िसानों को घरेलू खर्च, बीज-खाद खरीदने और खेती फिर शुरू करने में मदद म‍िलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

पीएम किसान योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना किसानों को हर साल सरकार की तरफ से 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह सालज में तीन बार बराबर-बराबर क‍िश्‍तों में म‍िलती है. इसकी एक क‍िश्‍त 2,000 रुपये की होती है. हर चार महीने में एक किस्त सीधे किसान के बैंक अकाउंट में आती है. इस योजना को पीएम मोदी ने दिसंबर 2018 में शुरू क‍िया था, यह छोटे क‍िसानों को आर्थ‍िक तौर पर मजबूत बनाती है. योजना का फायदा लेने के ल‍िए किसान को भारतीय नागरिक होना जरूरी है.

लाभार्थी स्थिति कैसे चेक करें?
आप लाभार्थी का स्‍टेटस चेक करने के लिये पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाकर चेक करें. 'नो योर स्टेटस' पर जाकर क्‍ल‍िक करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर या आधार दर्ज करें. एसएमएस (SMS) से भी आपको इससे जुड़ा अपडेट मिल सकता है. अगर कोई समस्या हो तो हेल्पलाइन 155261 या 011-24300606 पर संपर्क करें. इस किस्त से म‍िलने वाला पैसा बाढ़ प्रभाव‍ित किसानों के लिए वरदान साबित होगी. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

PM Kisan

Trending news

BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
Harjit Kaur
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
Supreme Court
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
Sonam Wangchuk
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
Bihar Assembly elections
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
ISI
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
MIG- 21 Retirement
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
Ladakh
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
;