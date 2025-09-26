PM Kisan 21st Instalment: क‍िसानों के ल‍िए केंद्र सरकार की सबसे महत्‍वाकांक्षी योजना पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि (PM Kisan Samman Nidhi) की शुक्रवार को 21वीं किस्त जारी की गई. क‍िस्‍त का यह पैसा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों के अकाउंट में डाला गया है. हाल‍िया बाढ़ और लैंडस्‍लाइड‍िंग से प्रभावित राज्यों को तत्काल राहत देने के लिए क‍िस्‍त जल्‍दी जारी की गई है. सरकार की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि 27 लाख से ज्‍यादा किसानों को 540 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर हुई. ज‍िन लाभार्थ‍ियों के अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर क‍िया गया है, उनमें करीब 2.7 लाख महिला किसान भी शामिल हैं.

कौन से राज्य हुए प्रभावित?

पीएम क‍िसान न‍िध‍ि की यह किस्त खासतौर से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के लिए जारी की गई है. इन राज्यों में बाढ़ और लैंडस्‍लाइड‍िंग ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है. सरकार की तरफ से जारी बयान में बताया गया क‍ि 27 लाख किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से यह राशि पहुंची है. यह कदम से किसानों की तत्काल जरूरतों को पूरा क‍िया जा सकेगा. 2,000 रुपये महीने की इस क‍िश्‍त से क‍िसानों को घरेलू खर्च, बीज-खाद खरीदने और खेती फिर शुरू करने में मदद म‍िलेगी.

पीएम किसान योजना क्या है?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना किसानों को हर साल सरकार की तरफ से 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह सालज में तीन बार बराबर-बराबर क‍िश्‍तों में म‍िलती है. इसकी एक क‍िश्‍त 2,000 रुपये की होती है. हर चार महीने में एक किस्त सीधे किसान के बैंक अकाउंट में आती है. इस योजना को पीएम मोदी ने दिसंबर 2018 में शुरू क‍िया था, यह छोटे क‍िसानों को आर्थ‍िक तौर पर मजबूत बनाती है. योजना का फायदा लेने के ल‍िए किसान को भारतीय नागरिक होना जरूरी है.

लाभार्थी स्थिति कैसे चेक करें?

आप लाभार्थी का स्‍टेटस चेक करने के लिये पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाकर चेक करें. 'नो योर स्टेटस' पर जाकर क्‍ल‍िक करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर या आधार दर्ज करें. एसएमएस (SMS) से भी आपको इससे जुड़ा अपडेट मिल सकता है. अगर कोई समस्या हो तो हेल्पलाइन 155261 या 011-24300606 पर संपर्क करें. इस किस्त से म‍िलने वाला पैसा बाढ़ प्रभाव‍ित किसानों के लिए वरदान साबित होगी.