PM Kisan 21st Instalment: 2000 रुपये अभी तक नहीं हुए क्रेडिट? तो ऐसे चेक करें बेनिफिशियरी स्टेटस

इस बार 21वें किस्त में पिछले 20वें किस्त की तुलना में लगभग 70 लाख कम किसानों को भुगतान हुआ. पिछली बार सरकार ने करीब 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपये का भुगतान किया था.
2019 में शुरू की गई पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. ये राशि तीन किस्तों में 2,000-2,000 रुपये के हिसाब से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है.
क्यों नहीं हुआ पेमेंट
सरकार ने इस बार कड़ी सत्यापन प्रक्रिया अपनाई, ताकि केवल असली और पात्र किसानों को ही लाभ मिल सके. डुप्लीकेट खाता, अयोग्य भूमिधारक और अधूरी जानकारी वाले किसानों को लिस्ट से बाहर किया गया. इस प्रक्रिया के बाद लगभग 70 लाख लाभार्थियों की संख्या कम हो गई, जिससे सरकार ने लगभग 2,500 करोड़ रुपये की बचत की. 21वीं किस्त पाने के लिए किसान का भारतीय नागरिक होना और उसके नाम पर कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है. केवल छोटे और सीमांत किसान ही भुगतान के पात्र हैं. जिन किसानों को 10,000 रुपये या उससे अधिक पेंशन मिलती है.
तो इसलिए नहीं आयी पेमेंट...
अधूरी e-KYC
बैंक खाते का आधार से लिंक न होना
गलत IFSC कोड या बैंक विवरण
आधार और बैंक खाते के नाम में मेल न होना
इन समस्याओं को सुधारने के बाद अगली किस्त में राशि आम तौर पर जारी कर दी जाती है. किसान pmkisan.gov.in पर जाकर 'Know Your Status' विकल्प के माध्यम से अपना भुगतान स्टेटस चेक कर सकते हैं. e-KYC अब सभी पीएम किसान लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है.
इसे तीन तरीकों से पूरा किया जा सकता है-
वेबसाइट पर OTP आधारित e-KYC
CSC या State Seva Kendra पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण
पीएम किसान मोबाइल ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन
अगर भुगतान अभी तक नहीं आया है, तो किसान पीएम किसान हेल्पलाइन 1800-115-526, 155261 या 011-23381092 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा pmkisan-ict@gov.inपर ईमेल भेजकर भी मदद ली जा सकती है.