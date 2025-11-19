PM Kisan Update: पीएम किसान सम्मान निधि के 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में आज दो-दो हजार रुपये ट्रांसफर किये जाएंगे. किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की गई इस योजना की अब तक 20 किश्त ट्रांसफर की जा चुकी हैं.
Trending Photos
PM Kisan 21st Instalment: अगर आपको भी अभी तक पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त का अभी तक इंतजार है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अभी तक 20 किश्त जारी कर चुकी है. इसके बाद किसानों को अब 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को तमिलनाडु के कोयंबटूर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PK Kisan) योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी एक कार्यक्रम के दौरान देशभर के किसानों को वर्चुअली संबोधित करेंगे. इसके अलावा पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे.
9 करोड़ से ज्यादा किसानों को होगा फायदा
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में डिप्टी सीएम हर्ष संघवी, कृषि मंत्री जीतू वघानी और कृषि राज्य मंत्री रमेश कटारा मौजूदा रहेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री पीएम-किसान के अलावा अलग-अलग कृषि और बागवानी योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता और सेंक्शन लेटर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कृषि मंत्री जीतू वघानी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 21वीं किस्त के तहत देशभर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 18,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता मिलेगी.
यहां भी होगा कार्यक्रम
इस दौरान गुजरात के 49.31 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को 986 करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा किये जाएंगे. राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अलावा सभी आईसीएआर संस्थान, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र भी स्थानीय कार्यक्रमों की मेजबानी करेंगे और प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण करेंगे. इन केंद्रों पर बड़ी संख्या में किसानों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है.
आर्थिक रूप से पिछले किसानों के लिए फायदा
पीएम-किसान योजना ने देशभर के 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 20 किस्तों के जरिये 3,91,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की आर्थिक मदद दी है. गुजरात के किसानों को भी इससे काफी फायदा हुआ है, जिन्हें पिछली किस्तों के जरिये 21,000 करोड़ रुपये से ज्यादा प्राप्त हुए हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) भारत सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी आर्थिक मदद योजना है. (IANS)