कब मिलेगी PM किसान की 22वीं किस्त? eKYC और बेनिफिशियरी स्टेटस की पूरी जानकारी यहां पढ़ें

देशभर के किसान, PM किसान की 22वीं किस्त (2,000 रुपये) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये पेमेंट फरवरी के आखिर और मार्च 2026 के बीच क्रेडिट होने की उम्मीद है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 21, 2026, 03:28 PM IST
PM Kisan 22nd Installment : देशभर के 9 करोड़ से अधिक किसान इस वक्त PM किसान स्कीम के 2,000 रुपये की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. किसानों के मन में ये सवाल चल रहा है कि आखिर 22वीं किस्त कब आएगी? लेकिन सरकार ने अभी तक PM किसान की 22वीं किस्त की तारीख की घोषणा नहीं की है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-किसान) केंद्र सरकार की एक स्कीम है. इसका मकसद देश के सभी पात्र (एलिजिबल) किसान परिवारों को इनकम सपोर्ट देना है. ताकि उन्हें खेती और उससे जुड़े लागतों के लिए उनकी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके.

PM किसान स्कीम की 22वीं किस्त कब मिलेगी?

एलिजिबल बेनिफिशियरी को PM किसान स्कीम की 22वीं किस्त शायद फरवरी के आखिर और मार्च 2026 के बीच मिलेगी. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) स्कीम एलिजिबल किसान परिवारों को 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में हर साल 6,000 रुपये देती है. PM किसान की 21वीं किस्त नवंबर 2025 में दी गई थी. इसलिए इसे देखते हुए अगली किस्त फरवरी-मार्च 2026 के बीच मिलने की उम्मीद है.

 22वीं किस्त के लिए किसान ID कितना जरूरी है?

PM-किसान के तहत नए रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ उन 14 राज्यों में किसान ID जरूरी की गई है. जहां किसान रजिस्ट्री का काम शुरू हो गया है. बता दें कि ये जरूरत सिर्फ नए रजिस्ट्रेशन के लिए है. जिन राज्यों में किसान रजिस्ट्री का काम अभी शुरू नहीं हुआ है. वहां किसान बिना किसान ID के भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

वे कौन से राज्य हैं जहां किसान रजिस्ट्री का काम शुरू हो गया है?

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में नए रजिस्ट्रेशन वाले किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए किसान ID दिखानी होगी.

क्या PM किसान eKYC जरूरी है?

PM किसान वेबसाइट के मुताबिक, PM किसान-रजिस्टर्ड किसानों के लिए eKYC जरूरी है. OTP-बेस्ड eKYC PM किसान पोर्टल पर उपलब्ध है या बायोमेट्रिक-बेस्ड eKYC के लिए नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क किया जा सकता है.

PM किसान बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे चेक करें?

  • स्टेप 1: ऑफिशियल PM किसान पोर्टल पर जाएं

  • स्टेप 2: ‘फार्मर्स कॉर्नर’ के अंदर, ‘बेनिफिशियरी स्टेटस’ पर क्लिक करें

  • स्टेप 3: आधार नंबर, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालें

  • स्टेप 4: ‘गेट स्टेटस’ टैब पर क्लिक करें

किन किसानों को अगली PM किसान किस्त नहीं मिल सकती है?

सरकार ने कुछ संदिग्ध (अपात्र) मामलों की पहचान की है जो PM-किसान स्कीम की गाइडलाइंस में बताए गए एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के तहत आ सकते हैं. उदाहरण के लिए:-

  • जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन का मालिकाना हक हासिल किया.

  • ऐसे मामले जहां परिवार के एक से अधिक सदस्य बेनिफिट ले रहे हैं. (जैसे, पति और पत्नी दोनों, एक एडल्ट सदस्य, एक माइनर, वगैरह) ऐसे मामलों में फायदे तब तक रोक दिए गए हैं जब तक उनका फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो जाता है.

किसानों से आग्रह है कि अधिक जानकारी के लिए वे PM किसान वेबसाइट/मोबाइल ऐप पर Know Your Status (KYS) ऑप्शन पर या किसान ई-मित्र चैटबॉट पर जाकर अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक करें.

Gaurav Singh

Gaurav Singh

PM Kisan 22nd Installment

