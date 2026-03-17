PM किसान योजना की 22वीं किस्त पर बड़ा अपडेट; नहीं मिला पैसा तो इन नंबरों पर करें कॉल, मिल जायेगा समाधान

PM Kisan 22nd Installment : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (13 मार्च 2026) को असम के गुवाहाटी से PM किसान योजना की 22वीं किस्त जारी की थी. एक क्लिक के जरिए हर पात्र किसान के खाते में ₹2,000 की राशि ट्रांसफर की गई थी. इस किस्त के तहत देशभर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग ₹20,500 करोड़ की आर्थिक सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी गई थी.

नहीं मिला पैसा? तो यहां करें संपर्क

हालांकि, किसान योजना का लाभ सभी पात्र किसानों तक पहुंचना चाहिए. लेकिन अगर किसी कारण से आपके खाते में 22वीं किस्त का पैसा नहीं आया है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

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हेल्पलाइन नंबर: 155261, 011-24300606

ये सर्विस सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक उपलब्ध है.

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वेबसाइट से ऐसे चेक करें अपना नाम

आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं

दाईं ओर दिए गए Farmers Corner पर क्लिक करें

अब Beneficiary Status विकल्प चुनें

आधार नंबर, बैंक खाता या मोबाइल नंबर दर्ज करें

जानकारी भरने के बाद आपकी स्थिति स्क्रीन पर दिख जाएगी

मोबाइल ऐप से कैसे चेक करें

सबसे पहले PM Kisan Mobile App डाउनलोड करें

ऐप में लॉगिन करने के बाद आप सभी जरूरी जानकारी देख सकते हैं

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क्या है पीएम किसान योजना?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य देशभर के जमीनधारक किसान परिवारों को आर्थिक सहायता देना है.

किन किसानों के खाते में नहीं आयी किस्त?

जिन किसानों ने ई-KYC नहीं कराया था. उनके खाते में किस्त नहीं आई है. अभी पीएम किसान पोर्टल pmkisan.gov.in पर ई-KYC नका ऑप्शन नहीं है. लेकिन आप नजदीक के CSC जाकर इस काम को करा सकते हैं.