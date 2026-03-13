PM Kisan 22nd Installment: PM किसान योजना की 22वीं किस्त जारी, 9.32 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचे ₹2000

PM Kisan 22nd Installment: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी हो गयी है. इस योजना की 22वीं किस्त के तहत 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसानों को वित्तीय सहायता मिली है. पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त के रूप में PM नरेंद्र मोदी ने असम से ट्रांसफर किया है. PM मोदी ने देशभर के 9.32 करोड़ किसानों के खाते में 18,640 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आज गुवाहाटी से जारी किया है. इस किस्त के तहत देशभर के करीब 9.32 करोड़ किसानों के खातों में लगभग ₹19,000 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए.

ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए किसानों के बैंक खातों में भेजी गई है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. ये ₹2,000-₹2,000 की तीन किस्तों में मिलती है. सरकार के मुताबिक यह रकम किसानों को खेती से जुड़े खर्चों और आगामी फसलों की तैयारी में मदद करने के लिए दी जाती है. 22वीं किस्त जारी होने से देश के करोड़ों किसान परिवारों को राहत मिलेगी.

किन किसानों को मिलेगा पैसा?

जिन किसानों का नाम PM-KISAN लाभार्थी लिस्ट में है

जिनका e-KYC पूरा है

जिनके बैंक खाते आधार से लिंक हैं

अगर किसी किसान के खाते में पैसा नहीं आया है, तो उन्हें e-KYC या एलिजिबिलिटी की जांच करने की सलाह दी गई है.

फरवरी 2019 में इस योजना के शुरू होने के बाद से केंद्र सरकार ने किसानों के बैंक खातों में सीधे तौर पर 4.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक की रकम ट्रांसफर की है. इस कार्यक्रम के तहत एलिजिबल किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये तीन बराबर किस्तों में मिलते हैं. ये सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए जाते हैं. फरवरी 2025 में 9.8 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपये की 19वीं किस्त जारी की गई. इसके बाद अगस्त 2025 में 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपये की 20वीं किस्त और नवंबर 2025 में 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपये की 21वीं किस्त जारी की गई थी.