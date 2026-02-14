PM-KISAN 22nd Instalment: 9 करोड़ किसानों के लिए बड़ा अपडेट; इस दिन मिलेगी 22वीं किस्त!

PM-KISAN 22nd Instalment: देश भर में 9 करोड़ से अधिक किसान PM किसान सम्मान निधि स्कीम की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस स्कीम के तहत योग्य किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं. इससे खेती की लागत के साथ-साथ रोजाना के घरेलू खर्चों को मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी फाइनेंशियल मदद मिलती है.

इंतजार में हैं किसान

किसानों को दिसंबर-मार्च 2026 की किस्त का अभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है. ऐसे में उन बेनिफिशियरी में धीरे-धीरे चिंता बढ़ रही है जो अपने खर्चों की प्लानिंग के लिए इस समय पर मिली मदद पर निर्भर हैं.

PM-KISAN स्कीम केंद्र सरकार की एक पहल है. इसे फरवरी 2019 में पूरे भारत के किसानों को सीधे फाइनेंशियल मदद देने के लिए शुरू किया गया था. इस स्कीम के तहत किसान परिवारों को खेती के काम, उससे जुड़े काम और घर के खर्चों को मैनेज करने में मदद के लिए हर चार महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं. हर साल बेनिफिशियरी को कुल 6,000 रुपये मिलते हैं. ये 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्त में दिए जाते हैं. ये पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम के जरिए सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. इससे ट्रांसपेरेंसी और समय पर पेमेंट पक्का होता है.

किसान अगली किस्त कब तक उम्मीद कर सकते हैं?

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अभी तक 22वीं किश्त की ऑफिशियल तारीख की घोषणा नहीं की है. हालांकि, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अगली 2,000 रुपये की पेमेंट फरवरी और मार्च 2026 के बीच बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने की संभावना है.

नवंबर 2025 को जारी की गई थी 21वीं किस्त

PM किसान स्कीम के तहत 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी. तब से किसान फाइनेंशियल मदद के अगले राउंड का इंतजार कर रहे हैं.

क्या हैं एलिजिबिलिटी रूल्स?

PM-KISAN स्कीम के तहत फायदा पाने के लिए किसानों को कुछ शर्तें पूरी करनी होती है. सभी छोटे और मार्जिनल किसान परिवार जिनके पास खेती की जमीन है. वे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं. खेती की जमीन किसान के नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए लैंड रिकॉर्ड एक जरूरत है. इसके अलावा, बेनिफिशियरी के पास वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए और पेमेंट मिलते रहने के लिए उन्हें अपना e-KYC प्रोसेस पूरा करना होगा.

30 लाख से अधिक किसानों को पेमेंट में देरी हो सकती है

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश भर में 30 लाख से अधिक किसान 22वीं इंस्टॉलमेंट पाने से चूक सकते हैं. इसका उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक असर पड़ने की संभावना है. यूपी में 10 लाख से अधिक किसान शायद प्रभावित होंगे. बिहार में लगभग 1.4 लाख किसानों को ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इन राज्यों के अलावा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में भी बड़ी संख्या में बेनिफिशियरी को देरी का सामना करना पड़ सकता है.

पेमेंट क्यों अटक सकती है?

किसानों को अपनी इंस्टॉलमेंट मिलने में देरी होने के कुछ आम कारण हैं. सबसे आम दिक्कतों में आधार का ठीक से लिंक न होना, अधूरा e-KYC और बैंक अकाउंट डिटेल्स में दिक्कतें शामिल हैं, क्योंकि सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम के जरिए सीधे आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती है. इसलिए कोई भी मिसमैच या मिसिंग लिंक पेमेंट प्रोसेस होने से रोक सकता है. इसलिए बेनिफिशियरी के लिए ये पक्का करना जरूरी है कि उनका आधार सही तरीके से लिंक हो और सभी डिटेल्स समय पर अपडेट हों.