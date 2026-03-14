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Hindi NewsबिजनेसPM Kisan: करोड़ों क‍िसानों को म‍िले 18640 करोड़ रुपये, आपके क्‍यों नहीं आए पैसे; अब क्‍या करें?

PM Kisan: करोड़ों क‍िसानों को म‍िले 18640 करोड़ रुपये, आपके क्‍यों नहीं आए पैसे; अब क्‍या करें?

PM Kisan Yojana 22nd instalment: पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि की 22वीं क‍िस्‍त पीएम मोदी ने गुवाहाटी से डीबीटी के जर‍िये करोड़ों क‍िसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी है. अगर आपके अकाउंट में अभी तक भी पैसा नहीं आया तो यह खबर आपसे जुड़ी है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 14, 2026, 12:35 PM IST
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PM Kisan: करोड़ों क‍िसानों को म‍िले 18640 करोड़ रुपये, आपके क्‍यों नहीं आए पैसे; अब क्‍या करें?

PM Kisan Samman Nidhi: पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि का लंबे समय से इंतजार कर रहे क‍िसानों को प्रधानमंत्री मोदी ने कल तोहफा द‍िया है. प्रधानमंत्री ने 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी. 22वीं क‍िश्‍त में करीब 9 करोड़ पात्र किसानों के बैंक अकाउंट में कुल 18,640 करोड़ रुपये डीबीटी (DBT) के जर‍िये भेजे गए. हर लाभार्थी किसान को इसमें 2,000 रुपये की किस्त मिली है. पीएम मोदी ने एक बड़े कार्यक्रम के दौरान डिजिटल तरीके से क‍िश्‍त र‍िलीज की है.

योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की मदद म‍िलती है. यह पैसा दो-दो हजार रुपये की तीन क‍िश्‍तों में आता है. अब तक योजना के तहत लाखों करोड़ रुपये किसानों तक पहुंच चुके हैं. आपको किस्त मिली या नहीं, यह आसानी से घर बैठे चेक कर सकते हैं. आइए जानते हैं क‍िश्‍त का स्‍टेटस कैसे चेक करें?

> सबसे पहले ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
> अब होम पेज पर 'Farmers Corner' सेक्शन में 'Beneficiary List' चुनें.
> इसके बाद अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव सिलेक्ट करके 'Get Report' पर क्लिक करें.
> अब आपके गांव की पूरी लाभार्थी लिस्ट स्क्रीन पर आ जाएगी. यद‍ि आपका नाम है तो किस्त आपके खाते में आ चुकी होगी या जल्द आने वाली है.

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पैसे नहीं आए तो क्या करें?

कई किसानों के बैंक खाते क‍िस्‍त नहीं पहुंची है. सरकार की तरफ से कुछ संदिग्ध मामलों की पहचान की गई है. जैसे 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदने वाले किसान, एक परिवार से एक से ज्यादा मेंबर (पति-पत्नी, वयस्क-नाबालिग) लाभ ले रहे हों या डॉक्‍यूमेंट में गड़बड़ी आद‍ि. ऐसे मामलों में क‍िस्‍त को अस्थायी रूप से रोका गया है. फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही क‍िस्‍त को बहाल क‍िया जाएगा.

लाभार्थी स्टेटस कैसे चेक करें

> सबसे पहले pmkisan.gov.in पर 'Farmers Corner' में 'Know Your Status' ऑप्शन चुनें.
> यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर या आधार से स्टेटस देखें.
> यहां लैंड सीडिंग, आधार लिंकिंग, e-KYC स्टेटस और पेमेंट हिस्ट्री सब द‍िखाई देगी. PM-Kisan मोबाइल ऐप या Kisan eMitra चैटबॉट से भी स्टेटस चेक कर सकते हैं.

e-KYC क्‍यों है जरूरी?

PM-Kisan के ल‍िये e-KYC जरूरी है. पोर्टल पर मोबाइल से केवाईसी करने के ल‍िए आप OTP बेस्‍ड e-KYC कर सकते हैं. इसके अलावा बायोमेट्रिक e-KYC आप नजदीकी CSC या राज्य सेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं. इसके अलावा फेस ऑथेंटिकेशन बेस्‍ड e-KYC आप PM-Kisan ऐप पर घर बैठे कर सकते हैं. केंद्रीय मंत्री ने पहले ही बताया है क‍ि फेस ऑथेंटिकेशन ऐप से किसान घर से बैठकर ही बिना OTP या बायोमेट्रिक डिवाइस के e-KYC पूरी कर सकते हैं.

क‍िसान पात्रता कैसे चेक करें?

'Know Your Status' फीचर से पात्रता, जमीन का सीडिंग, आधार कनेक्शन और किस्त स्टेटस सब एक जगह चेक हो जाता है. यद‍ि क‍िसी तरह की समस्या है तो नजदीकी CSC जाएं या हेल्पलाइन 155261/011-24300606 पर संपर्क करें. यद‍ि आपकी क‍िश्‍त अकाउंट में नहीं आई तो जल्द e-KYC पूरा करें और स्टेटस चेक करें. कई मामलों में e-KYC या डॉक्‍यूमेंट अपडेट करने से किस्त रिलीज हो जाती है. यह योजना किसानों की आर्थिक मदद के लिए बहुत जरूरी है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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