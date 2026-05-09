PM-KISAN 23rd Installment Alert: PM-KISAN की 23वीं किस्त से पहले बड़ा अपडेट! इन छोटी गलतियों से अटक सकता है आपका ₹2000

PM-KISAN 23rd Installment Alert: देशभर के करोड़ों किसान अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल ₹6000 की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाती है. इसमें हर किस्त ₹2000 की होती है. हालांकि, कई किसानों के खाते में पिछली किस्तें समय पर नहीं पहुंचीं. इसकी सबसे बड़ी वजह दस्तावेजों और वेरिफिकेशन से जुड़ी गलतियां बताई जा रही हैं.

सरकार ने मई 2026 तक सभी लाभार्थियों के लिए e-KYC अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में अगर किसान समय रहते जरूरी अपडेट और दस्तावेज सही नहीं कराते हैं, तो उनकी अगली ₹2000 की किस्त अटक सकती है. आइए जानते हैं वो 5 आम गलतियां जिनकी वजह से PM-KISAN की 23वीं किस्त रुक सकती है.

1. e-KYC पूरा न होना

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अगर किसान ने अभी तक e-KYC पूरा नहीं किया है, तो सरकार की तरफ से किस्त जारी नहीं की जाएगी. PM-KISAN पोर्टल पर OTP आधारित e-KYC या CSC सेंटर पर बायोमेट्रिक e-KYC कराना जरूरी है.

2. बैंक खाते से Aadhaar लिंक न होना

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के लिए आधार का बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है. NPCI सीडिंग न होने पर ₹2000 की राशि खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी.

3. जमीन के रिकॉर्ड वेरिफाई न होना

PM-KISAN योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी जमीन के रिकॉर्ड सत्यापित कराने होते हैं. अगर खसरा-खतौनी या भूमि से जुड़ी जानकारी गलत है, तो भुगतान अटक सकता है.

4. रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में गलती

रजिस्ट्रेशन के दौरान नाम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड या अन्य जानकारी गलत भरने पर किस्त फेल हो सकती है. छोटी सी गलती भी भुगतान रोक सकती है.

5. योजना की पात्रता से बाहर होना

जो किसान 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीद चुके हैं या इनकम टैक्स भरते हैं. वे PM-KISAN योजना के तहत लाभ पाने के पात्र नहीं हैं. ऐसे मामलों में सरकार भुगतान रोक सकती है.

किसानों को अब क्या करना चाहिए?

सरकार ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “Know Your Status” ऑप्शन से अपना स्टेटस जरूर चेक करें. अगर कोई समस्या दिखाई देती है, तो तुरंत:

e-KYC पूरा करें

Aadhaar को बैंक खाते से लिंक कराएं

CSC सेंटर पर जाकर जानकारी अपडेट करें

कृषि विभाग में जमीन के रिकॉर्ड सत्यापित कराएं

PM-KISAN e-KYC कैसे करें?

किसान PM-KISAN पोर्टल पर जाकर आधार नंबर दर्ज करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफिकेशन पूरा करें. बायोमेट्रिक e-KYC की सुविधा CSC सेंटर पर भी उपलब्ध है.

आधार-बैंक लिंकिंग क्यों जरूरी है?

सरकार की DBT प्रणाली के तहत राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है. इसके लिए आधार और बैंक खाते का लिंक होना बेहद जरूरी है. किसान अपने बैंक में आधार कार्ड और पासबुक लेकर NPCI मैपिंग करा सकते हैं. 23वीं किस्त जारी होने से पहले अधिकारियों ने साफ कहा है कि रिकॉर्ड अपडेट रखना बेहद जरूरी है. जानकारी में छोटी सी गड़बड़ी भी किसानों की ₹2000 की किस्त को अस्थायी रूप से रोक सकती है.