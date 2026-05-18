PM Kisan 23rd Installment Update: किसानों के खाते में कब आएंगे ₹2000? जान लें जरूरी अपडेट, वरना अटक सकती है अगली किस्त

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PM Kisan Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) का लाभ लेने वाले करोड़ों किसानों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. अगर आप भी सरकार की इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता का इंतजार कर रहे हैं, तो अगली किस्त को लेकर अहम जानकारी सामने आ गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी की थी. इस दौरान देश के 9.3 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे DBT के जरिए ₹2000 ट्रांसफर किए गए थे. अब किसानों की नजरें 23वीं किस्त पर टिकी हुई हैं.
पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल ₹6000 की सहायता दी जाती है. यह रकम ₹2000 की तीन बराबर किस्तों में किसानों के खातों में भेजी जाती है. योजना के नियमों के मुताबिक ये किस्तें अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च की अवधि में जारी होती हैं. मार्च 2026 में 22वीं किस्त जारी होने के बाद अब माना जा रहा है कि अप्रैल-जुलाई अवधि की 23वीं किस्त जून या जुलाई 2026 के बीच किसानों के खातों में भेजी जा सकती है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है.
अगर किसानों के दस्तावेज अधूरे पाए गए या वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ, तो अगली किस्त अटक सकती है. ऐसे में लाभार्थियों को ये जरूरी काम जल्द निपटा लेने चाहिए:
e-KYC करवाना जरूरी
सरकार ने सभी पंजीकृत किसानों के लिए e-KYC अनिवार्य कर दिया है. किसान नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक e-KYC करवा सकते हैं. इसके अलावा पीएम किसान पोर्टल पर OTP के जरिए घर बैठे भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.
आधार से बैंक खाता लिंक होना चाहिए
जिस बैंक खाते में किस्त आती है, उसका आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है. DBT के जरिए पैसा ट्रांसफर होने के कारण आधार सीडिंग पूरी न होने पर भुगतान रुक सकता है.
भू-सत्यापन पूरा होना जरूरी
सरकारी रिकॉर्ड में किसानों की कृषि भूमि का सत्यापन पूरा होना चाहिए. जिन किसानों का लैंड वेरिफिकेशन पेंडिंग है, उनकी किस्त अटक सकती है.
सरकार अपात्र लाभार्थियों की जांच भी कर रही है. जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है या एक ही परिवार के पति-पत्नी दोनों योजना का लाभ ले रहे हैं. ऐसे मामलों में किस्त अस्थाई रूप से रोकी जा सकती है.
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं
होमपेज पर Farmers Corner में ‘Know Your Status’ विकल्प चुनें
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर दर्ज करें
कैप्चा भरकर ‘Get Status’ पर क्लिक करें
स्क्रीन पर आपकी किस्त और भुगतान की पूरी जानकारी दिखाई दे जाएगी