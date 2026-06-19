/PM Kisan 23rd Installment: कल किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा; PM मोदी जारी करेंगे PM-किसान की 23वीं किस्त, खातों में आएंगे इतने करोड़ रुपये

PM Kisan 23rd Installment : पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन और रेलवे समेत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे, साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्रीटेक प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना जैसी अहम पहलों की शुरुआत भी की जाएगी.
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होने वाला ये राष्ट्रीय कार्यक्रम किसानों, ग्रामीण समुदाय और युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक अवसर साबित होगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य पूर्वी भारत को कृषि, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास का मजबूत केंद्र बनाना है और 20 जून का यह कार्यक्रम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी हुगली जिले के तारकेश्वर से PM किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे. इसके तहत देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लगभग 18,880 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे. इससे छोटे और सीमांत किसानों की आय सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी.
केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि पश्चिम बंगाल में 45.35 लाख से अधिक किसानों को लगभग 907 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी. इसके साथ ही राज्य में पीएम-किसान योजना के तहत वितरित कुल राशि 15,055 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी. वहीं, वर्ष 2019 में योजना शुरू होने के बाद से देशभर में किसानों को कुल 4.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि वितरित की जा चुकी है.
प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का भी शुभारंभ करेंगे. लगभग 12,200 करोड़ रुपये की लागत वाली इन योजनाओं के तहत वित्त वर्ष 2026-27 में 1.10 करोड़ किसानों को 30 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर बीमा सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके तहत करीब 28,140 करोड़ रुपये मूल्य की फसलों को बीमा संरक्षण मिलेगा.
इसके अलावा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्रीटेक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जाएगी. यह मंच उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, DBT और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी खरीद जैसी सेवाओं को एकीकृत करेगा. इससे किसानों को समय पर जानकारी, पारदर्शी सेवाएं और बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा.