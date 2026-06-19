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PM Kisan 23rd Installment: कल किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा; PM मोदी जारी करेंगे PM-किसान की 23वीं किस्त, खातों में आएंगे इतने करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री मोदी हुगली जिले के तारकेश्वर से PM किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे. इसके तहत देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लगभग 18,880 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 19, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:45 PM IST
PM Kisan 23rd Installment: कल किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा; PM मोदी जारी करेंगे PM-किसान की 23वीं किस्त, खातों में आएंगे इतने करोड़ रुपये
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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