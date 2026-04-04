PM Kisan 23rd Installment: 23वीं किस्त से पहले सरकार ने किया बड़ा बदलाव, जानिए पूरी डिटेल?

PM Kisan 23rd Installment: PM किसान योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अहम खबर सामने आई है. सरकार की इस योजना के तहत किसानों को साल में तीन बार 2,000 रुपये की सहायता दी जाती है. हाल ही में मार्च 2026 में 22वीं किस्त जारी की गई थी और अब अगली किस्त को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

किसान ID जरूरी, नहीं तो अटक सकती है किस्त

सरकार ने अब योजना को और पारदर्शी बनाने के लिए कुछ राज्यों में फार्मर ID (किसान आईडी) बनवाना अनिवार्य कर दिया है. अगर आपने अभी तक अपनी किसान आईडी नहीं बनवाई है, तो 23वीं किस्त के 2,000 रुपये मिलने में दिक्कत आ सकती है. इस स्कीम के पुराने लाभार्थियों को भी अपना डेटा अपडेट करवाना जरूरी है, जबकि नए किसानों के लिए बिना फार्मर ID रजिस्ट्रेशन के योजना का लाभ मिलना संभव नहीं होगा.

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इन राज्यों में अनिवार्य हुई फार्मर ID

सरकार ने फिलहाल 14 राज्यों में किसान रजिस्ट्री अनिवार्य की है:

सरकार ने आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में किसान रजिस्ट्री अनिवार्य की है. अगर आप इनमें से किसी राज्य से हैं, तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है.

कब आ सकती है 23वीं किस्त?

पीएम किसान की किस्तें आमतौर पर हर चार महीने में जारी होती हैं.

21वीं किस्त: नवंबर 2025

22वीं किस्त: मार्च 2026

इसी क्रम को देखते हुए 23वीं किस्त जून या जुलाई 2026 के आस-पास आने की संभावना जताई जा रही है.

फार्मर ID क्या है और क्यों जरूरी है?

फार्मर ID एक यूनिक डिजिटल पहचान है. इसमें किसान की जमीन, फसल, आय और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज होती है. इसका उद्देश्य सही लाभार्थी तक योजना का फायदा पहुंचाना और फर्जीवाड़ा रोकना है.

क्या है इसके फायदे:

सब्सिडी समय पर मिलती है

फसल बीमा क्लेम करना आसान

बार-बार दस्तावेज़ जमा करने की जरूरत नहीं

जरूरी दस्तावेज:

आधार कार्ड

आधार से लिंक मोबाइल नंबर

जमीन के दस्तावेज (खसरा/जमाबंदी)

कैसे बनवाएं फार्मर ID?

अपने राज्य के कृषि पोर्टल (AgriStack) पर जाएं

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें

आधार आधारित e-KYC पूरा करें

समस्या होने पर क्या करें?

अगर आपके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं या कोई अन्य दिक्कत है, तो आप इन माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं:

ईमेल: pmkisan-ict@gov.in

टोल फ्री नंबर: 155261 / 1800115526

हेल्पलाइन: 011-23381092

ये सभी सेवाएं किसानों की मदद के लिए 24×7 उपलब्ध हैं.