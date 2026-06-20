PM Kisan 23rd Installment Live : देशभर के किसानों के लिए 20 जून का दिन बड़ी राहत लेकर आया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 23वीं किस्त जारी कर दी है. इस किस्त के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की सहायता राशि सीधे ट्रांसफर की गई है.
सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में भेजी गई है. इससे लाखों किसान परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे. हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 'पश्चिम बंग दिवस' समारोह में हिस्सा लिया और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया. इसी कार्यक्रम से उन्होंने पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त भी जारी की. इसके साथ ही देशभर के करोड़ों किसानों को वित्तीय सहायता की अगली किस्त का लाभ मिला.
Hooghly, West Bengal: Prime Minister Narendra Modi releases the 23rd instalment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN). Under this instalment, more than ₹18,880 crore will be transferred directly into the bank accounts of over 9.44 crore farmers across the… pic.twitter.com/ar1CPQ8Ua6
— ANI (@ANI) June 20, 2026
केंद्र सरकार ने किसानों की आय को मजबूत करने के उद्देश्य से 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. यह राशि 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है. अब तक योजना के तहत किसानों को कुल 23 किस्तों का लाभ मिल चुका है.
अगर आप लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं या PM किसान योजना की किस्त का स्टेटस जानना चाहते हैं, तो ये काम आसानी से अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं।. इसके लिए सबसे पहले PM किसान पोर्टल पर जाएं. वेबसाइट के होमपेज पर मौजूद ‘Know Your Status’ या ‘Beneficiary Status’ विकल्प को चुनें. इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहा कैप्चा कोड भरें. सभी जानकारी दर्ज करने के बाद ‘Get Data’ बटन पर क्लिक करें. इसके तुरंत बाद आपकी आवेदन स्थिति, किस्तों की डिटेल और अन्य जरूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी.