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PM Kisan Yojana 23rd Installment : PM मोदी ने जारी की 23वीं किस्त, किसानों के खातों में पहुंचे ₹2,000; ऐसे चेक करें स्टेटस

सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में भेजी गई है. इससे लाखों किसान परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 20, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:39 PM IST
PM Kisan Yojana 23rd Installment : PM मोदी ने जारी की 23वीं किस्त, किसानों के खातों में पहुंचे ₹2,000; ऐसे चेक करें स्टेटस
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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