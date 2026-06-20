अगर आप लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं या PM किसान योजना की किस्त का स्टेटस जानना चाहते हैं, तो ये काम आसानी से अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं।. इसके लिए सबसे पहले PM किसान पोर्टल पर जाएं. वेबसाइट के होमपेज पर मौजूद ‘Know Your Status’ या ‘Beneficiary Status’ विकल्प को चुनें. इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहा कैप्चा कोड भरें. सभी जानकारी दर्ज करने के बाद ‘Get Data’ बटन पर क्लिक करें. इसके तुरंत बाद आपकी आवेदन स्थिति, किस्तों की डिटेल और अन्य जरूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी.