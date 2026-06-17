PM Kisan 23rd Installment: अगर आपको भी पीएम क‍िसान न‍िध‍ि (PM Kisan Nidhi) की 23वीं ल‍िस्‍ट का इंतजार है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, केंद्र की तरफ से करोड़ों क‍िसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली कि‍स्‍त जारी करने के लि‍ए तारीख तय कर दी है. सरकार की तरफ से आने वाली 20 जून 2026 को पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी की जाएगी. इस द‍िन देश के करोड़ों पात्र क‍िसानों के बैंक अकाउंट में योजना की रकम डीबीटी के जर‍िये ट्रांसफर की जाएगी. सरकार की इस महत्‍वाकांक्षी योजना के तहत योग्य किसानों को हर साल कुल 6,000 रुपये की आर्थ‍िक मदद दी जाती है.