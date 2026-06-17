PM Kisan 23rd Installment: अगर आपको भी पीएम किसान निधि (PM Kisan Nidhi) की 23वीं लिस्ट का इंतजार है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, केंद्र की तरफ से करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करने के लिए तारीख तय कर दी है. सरकार की तरफ से आने वाली 20 जून 2026 को पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी की जाएगी. इस दिन देश के करोड़ों पात्र किसानों के बैंक अकाउंट में योजना की रकम डीबीटी के जरिये ट्रांसफर की जाएगी. सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत योग्य किसानों को हर साल कुल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है.
यह राशि किसानों को हर साल तीन किश्तों में दी जाती है. इसमें से एक किश्त दो हजार रुपये की होती है. केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर साफ कर दिया गया है कि योजना के तहत 2000 रुपये की रकम 23वीं किस्त के रूप में 20 जून को किसानों के खातों में जमा होगी. इस राशि के जरिये सरकार का मकसद किसानों को उनकी खेती-किसानी से जुड़े रोजमर्रा के खर्च को संभालने और कृषि कार्यों को बिना रुकावट जारी रखने में मदद करना है. इससे पहले सरकार की तरफ से 13 मार्च को योजना की 22वीं किस्त जारी की गई थी.
22वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी से किसानों के नाम समर्पित की थी. योजना की खासियत यह है कि इसके तहत मिलने वाली 2,000 रुपये की हर किस्त पूरी पारदर्शी व्यवस्था के साथ ट्रांसफर की जाती है. इसमें किसी भी तरह के बिचौलियों या दलालों की भूमिका नहीं होती है. इस कारण भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाती है और किसानों को सही समय पर उनका पैसा मिल जाता है. किसान इस सहायता राशि का उपयोग अपनी खेती को बेहतर करने के लिए करते हैं. वे इस पैसे से अच्छी क्वालिटी के बीज और खाद खरीद सकते हैं.
यदि आप पीएम किसान के पात्र लाभार्थी हैं और आपको किसी भी कारण इस सरकारी योजना की 22वीं किस्त का फायदा नहीं मिला है तो आपको इस बार डीबीटी के जरिये 4000 रुपये मिलेंगे. दरअसल, योजना के तहत हर चार महीने पर मिलने वाली किस्त में किसानों को दो हजार रुपये दिये जाते हैं. लेकिन यदि पिछली किस्त नहीं मिली तो उसके दो हजार रुपये और 23वीं किस्त के दो हजार रुपये दोनों एक साथ मिलेंगे.
सरकार की तरफ से साफ शब्दों में पहले ही कहा जा चुका है कि 20 जून को मिलने वाली किस्त का फायदा उठाने के लिए सभी लाभार्थियों का ई-केवाईसी कराना जरूरी है. जिन किसानों ने अभी तक वेरिफिकेशन नहीं कराया, उनकी अगली किस्त अटक सकती है. इस प्रोसेस को पूरा करना बेहद आसान है. किसान पीएम किसान योजना के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर अपनी पहचान संख्या दर्ज कर सकते हैं और उसके बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी के जरिये इस वेरिफिकेशन के प्रोसेस को घर बैठे आसानी से पूरा कर सकते हैं.
किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ई-केवाईसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए तीन अलग-अलग और बेहद आसान ऑप्शन दिये हैं. किसान अपने मोबाइल के जरिये ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी (e-KYC) का रास्ता चुन सकते हैं. अगर वे खुद ऐसा नहीं कर पा रहे तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से अंगूठा लगाकर भी केवाईसी करा सकते हैं. इसके अलावा सरकार के ऑफिशियल मोबाइल ऐप के जरिये फेस ऑथेंटिकेशन बेस्ड ई-केवाईसी का ऑप्शन भी मौजूद है.
अगर आप भी योजना के लाभार्थी हैं और अपनी आने वाली किस्त का स्टेटस देखना चाहते हैं, तो पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं. इसके लिए किसानों को पोर्टल पर दिए गए 'बेनिफिशियरी स्टेटस' वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा. इसके बाद वहां अपनी पहचान संख्या या फिर अपने बैंक अकाउंट की सही जानकारी दर्ज करके किसान आसानी से यह चेक कर सकते हैं कि उनकी किस्त का पेमेंट स्टेटस क्या है और किसानों के खाते में पैसा कब तक आएगा?
सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि पीएम किसान योजना का दायरा देशभर में बहुत बड़ा हो चुका है और यह रूरल इकोनॉमी की रीढ़ बन चुकी है. इस योजना की हर किस्त का सीधा फायदा देश के करीब 9 से 10 करोड़ किसानों को मिलता है. यही वजह है कि इसे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट इनकम सपोर्ट योजनाओं में गिना जाता है. जून में जारी होने वाली इस 23वीं किस्त से एक बार फिर देश के करोड़ों किसान परिवारों के चेहरों पर खुशी आएगी.