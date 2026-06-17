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PM Kisan: 20 तारीख को करोड़ों क‍िसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपये, इन क‍िसानों को म‍िलेंगे 4 हजार

PM Kisan Update: केंद्र सरकार की तरफ से पीएम क‍िसान सम्‍मान नि‍ध‍ि की 23वीं क‍िस्‍त को ट्रांसफर करने के लि‍ए तारीख तय कर दी गई है. इस क‍िस्‍त के तहत करोड़ों क‍िसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये आएंगे.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 17, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:47 AM IST
PM Kisan: 20 तारीख को करोड़ों क‍िसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपये, इन क‍िसानों को म‍िलेंगे 4 हजार
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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