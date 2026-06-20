PM Kisan 23rd Instalment: देश के करोड़ों क‍िसानों का पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि (PM Kisan) की कि‍स्‍त का इंतजार खत्‍म होने वाला है. जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशभर के किसानों के बैंक अकाउंट में पीएम क‍िसान निधि (PM-Kisan) की 23वीं किस्त ट्रांसफर करने जा रहे हैं. इस खास मौके को देशभर में 'पीएम किसान उत्सव दिवस' के रूप में मनाया जाएगा. प्रधानमंत्री इस बार पश्‍च‍िम बंगाल के हुगली जिले में स्थित तारकेश्‍वर से रिमोट दबाकर योजना की राशि जारी करेंगे. वेस्‍ट बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद हो रहे इस आयोजन को बेहद अहम माना जा रहा है.