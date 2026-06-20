PM Kisan 23rd Instalment: देश के करोड़ों किसानों का पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan) की किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है. जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशभर के किसानों के बैंक अकाउंट में पीएम किसान निधि (PM-Kisan) की 23वीं किस्त ट्रांसफर करने जा रहे हैं. इस खास मौके को देशभर में 'पीएम किसान उत्सव दिवस' के रूप में मनाया जाएगा. प्रधानमंत्री इस बार पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित तारकेश्वर से रिमोट दबाकर योजना की राशि जारी करेंगे. वेस्ट बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद हो रहे इस आयोजन को बेहद अहम माना जा रहा है.
सरकार की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि प्रधानमंत्री 20 जून को दोपहर 3:45 बजे डीबीटी (DBT) के जरिये 18,800 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी करेंगे. इससे देश के 9.5 करोड़ से ज्यादा छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा. किसानों के लिए शुरू की गई इस जन-कल्याणकारी योजना के तहत अब तक 22 किस्तों में देश के किसानों को करीब 4.28 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी जा चुकी है. इस बार के आयोजन में वेस्ट बंगाल पर खास ध्यान दिया जा रहा है.
पश्चिम बंगाल के 44.42 लाख से ज्यादा किसानों के अकाउंट में 885 करोड़ रुपये की राशि भेजी जाएगी. मध्य प्रदेश के किसानों को भी इस बार किस्त का बड़ा हिस्सा मिलने जा रहा है. मध्य प्रदेश के करीब 81.67 लाख किसानों के खातों में 1,634.88 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये जाएंगे. राज्य के किसानों को पहले ही पिछली किस्तों के जरिये 33,721 करोड़ से ज्यादा की मदद मिल चुकी है. सरकार की पीएम किसान की यह किस्त ऐसे समय में आ रही है जब देश में खरीफ फसलों की बुआई का सीजन आ गया है.
इस समय किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और खेती-किसानी से जुड़े अन्य जरूरी सामान के लिए नकद पैसों की सख्त जरूरत होती है. मानसून के हालात को देखते हुए देश के 197 ऐसे जिलों की पहचान की गई है, जो सूखे या कम बारिश के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं. इन जिलों के लिए विशेष आकस्मिक योजना (Contingency Plan) तैयार की जा रही है. इसके तहत किसानों को कम पानी लेने वाली फसलों को उगाने की सलाह, वैकल्पिक फसल योजना, पर्याप्त बीजों की उपब्लब्धता और जिला स्तर पर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट की मजबूत व्यवस्था की जा रही है.
टोल-फ्री: 155261 या 011-24300606
किसान कॉल सेंटर: 1800-180-1551 (24x7)
अन्य नंबर : 011-23381092, 011-23382401
ऑफिशियल वेबसाइट www.pmkisan.gov.in/grievance.aspx
रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डालकर क्वेरी रजिस्टर करें.
सबसे पहले वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाएं.
अब Beneficiary Status में आधार / मोबाइल / रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.
PM Kisan App मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं.