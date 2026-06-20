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Pm Kisan: कुछ घंटे में खाते में आएगी पीएम क‍िसान की 23वीं क‍िस्‍त, नहीं आए पैसा तो इस नंबर पर तुरंत करें कॉल

PM Kisan News: पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि के तहत सरकार की तरफ से 22 क‍िस्‍तों में 4.28 लाख करोड़ से ज्‍यादा ट्रांसफर क‍िये जा चुके हैं. इस बार सरकार का खास फोकस पश्‍च‍िम बंगाल के क‍िसानों पर है. यहां 44 लाख से ज्‍यादा क‍िसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर क‍िया जाएगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 20, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:56 AM IST
Pm Kisan: कुछ घंटे में खाते में आएगी पीएम क‍िसान की 23वीं क‍िस्‍त, नहीं आए पैसा तो इस नंबर पर तुरंत करें कॉल
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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