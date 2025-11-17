बुधवार, दोपहर 2 बजे बैंक खाते में आएंगे ₹2000, मोदी सरकार ने 10 करोड़ लोगों को दिया तोहफा, चेक करें आपका नाम है या नहीं ?

PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment: देश के किसानों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि ( PM Kisan Samman Nidhi) योजना के तहत 21वीं किस्त जारी करने की तारीख जारी हो गई है. पीएम मोदी 19 नवंबर को दोपहर 2 बजे किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त जारी करेंगे. देश के 10 करोड़ किसानों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा.

कब जारी होगी पीएम किसान सम्मान की राशि

सरकारी की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी होने की तारीख तय कर दी गई है. सरकार ने 19 नवंबर को ये रकम जारी करने का ऐलान किया है. लंबे वक्त से इस किस्त का इंतजार किया जा रहा था. लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में ये रकम सीधे ट्रांसफर होगी. बता दें कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों को ये किस्त पहले ही 24 सितंबर को जारी की जा चुकी है. वहीं 7 अक्टूबर 2025 को जम्मू-कश्मीर के किसानों को भी ये किस्त मिल चुकी है. प्रकृति आपदाओं के चलते इन राज्यों में किसानों के लिए किस्त का अग्रिम भुगतान कर दिया गया था. साल 2019 में शुरू हुई इस स्कीम के जरिए किसानों को 6000 रुपये का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लाभ दिया जाता है. ये रकम तीन किश्तों में आती है.

आपके खाते में पैसे आएंगे या नहीं ऐसे चेक करें

pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जारी लिस्ट को ऑनलाइन देख सकते हैं. वेबसाइट पर फॉर्मर कॉर्नर में लाभार्थी सूची में इस योजना से जुड़े किसानों की लिस्ट जारी की कई है. अपना राज्य, जिला, ब्लॉक दर्ज कर आप अपना नाम आसानी से देख सकते हैं. अगर किसी किसान ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है तो उन्हें ये निधि नहीं मिलेगी. परिवार में एक से ज्यादा सदस्य इस स्कीम से नहीं जुड़ सकेंगे. किसानों के लिए ईकेवाईसी जरूरी है.