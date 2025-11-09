PM Kisan Yojana: 21वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, किसानों के खाते में कब आएंगे पैसे?

PM Kisan Yojana 21st instalment : पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत किसानों को मिलने वाली 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार जारी है. दिवाली से पहले उम्मीद थी कि सरकार किसानों को बड़ी सौगात देगी, लेकिन त्योहार बीत जाने के बाद भी सभी लाभार्थियों के खातों में किस्त नहीं पहुंची है. कुछ किसानों के खातों में ₹2000 की राशि जमा हो चुकी है, जबकि लाखों अन्य किसान अब भी इंतजार कर रहे हैं. इस बीच केंद्र सरकार की ओर से अगली किस्त की तारीख को लेकर चर्चा तेज हो गई है. माना जा रहा है कि 21वीं किस्त नवंबर के मध्य, यानी 15 नवंबर के आसपास जारी की जा सकती है. ऐसे में किसानों के बीच उम्मीद और उत्सुकता दोनों तेजी से बढ़ रही है.

इन राज्यों में भेजी जा चुकी है किस्त

PM Kisan योजना के तहत हर लाभार्थी किसान को साल में तीन किस्तों में 6,000 रुपये मिलते हैं. यानी हर किस्त में 2,000 रुपये. सरकार ने इस बार व्यवस्था के तहत तीन राज्यों के किसानों को पहले ही 21वीं किस्त भेज दी है. सरकार ने 26 सितंबर 2025 को विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के लिए 21वीं किस्त जारी की थी, जो हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए थे. हालांकि, बाकी राज्यों के किसानों को भी जल्दी ही पैसा उनके बैंक खातों में मिलने की संभावना है. किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने PM किसान अकाउंट और बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखें, ताकि पैसा सही समय पर मिल सके.

PM किसान योजना का क्या है मकसद?

PM किसान योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों की मदद करना है, ताकि उन्हें खेती के खर्चों में आसानी हो और उनकी आय में सुधार हो. योजना का लाभ लेने के लिए किसान की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए और उन्हें जमीन के मालिकाना हक की प्रमाणित जानकारी देना अनिवार्य है.