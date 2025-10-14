Advertisement
इन किसानों को नहीं मिलेगी PM किसान योजना की 21वीं किस्त, गलत तरीके से ले रहे पैसे; सरकार ने शुरू किया वेरिफिकेशन

PM Kisan 21st Installment: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 21वीं किस्त को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. लगभग 31 लाख किसानों को इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया जा सकता है. सरकार को शक है कि ये किसान योजना के शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं. जानें कहीं आप तो इस लिस्ट में नहीं? 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 01:21 PM IST
How to Check Status in PM Kisan Nidhi: देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21 वीं किस्त का इंतजार है. लेकिन सरकार ने 21वीं किस्त आने से पहले ही एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया है. अगर आप भी इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए इस अपडेट के बारे में जानना बेहद जरूरी है. आपको बता दें, करीब 31 लाख किसान इस बार लिस्ट से बाहर हो सकते हैं. दरअसल सरकार को शक है कि ये किसान गलत तरीके से पीएम किसान योजना के 6000 रुपये ले रहे हैं. ऐसे में सरकार ने किस्त आने से पहले ही अपात्र किसानों की वेरिफिकेशन शुरू कर दी है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि ये पैसे किन किसानों को मिलेंगे, कौन होगा अपात्र और कैसे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. 

 

3 शर्तों को पूरा करना है जरूरी
21वीं किस्त का पैसा भी कई किसानों के खाते में भेजने से पहले रोक दिया गया था. इन किसानों के खाते संदिग्ध थे, जो कि पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे. अब 21वीं किस्त से पहले भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. योजना में हुई गड़बड़ियों को देखने हुए सरकार सख्ती बरत रही है और पहले ही बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन शुरू कर दी है. आपको बता दें, जो किसान ये तीन जरूरी शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे, उनका नाम लिस्ट से हटाया जा सकता है:

-एक परिवार से एक ही लाभार्थी: अगर पति-पत्नी दोनों ही इस योजना का फायदा ले रहे हैं, तो उनमें से एक को हटाया जा सकता है. आपको बता दें, यहां 31.01 लाख नाम ऐसे सामने आए हैं, जो पति-पत्नी दोनों ही योजना का फायदा उठा रहे हैं. 

-18 साल से ज्यादा उम्र: ये लाभ केवल 18 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को ही मिल सकता है. ऐसे में नाबालिगों के नाम पर बने खातों को भी बंद किया जा सकता है. यहां 1.76 लाख ऐसे खाते मिले है, जहां नाबालिग के खाते पर योजना का पैसा जा रहा है.

- जमीन का मालिकाना हक: 1 फरवरी 2019 के बाद जिन किसानों ने जमीन खरीदी है, वे भी इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं. ऐसे में यहां 8 लाख से ज्यादा इस शर्त के आधार पर लिस्ट के बाहर हो सकते हैं. 

 

कैसे चेक करें अपना स्टेटस?
अगर आप जानना चाहते हैं कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की इन शर्तों को पूरा कर रहे हैं या नहीं, तो आप PM किसान पोर्टल पर जाकर खुद इसकी जानकारी देख सकते हैं. अपना स्टेटस चेक करने के लिए ये करें-
1. आफिशियल पोर्टल pmkisan.gov.in खोलें
2. इसके बाद Know Your Status पर क्लिक करें
3. इसके बाद अपना PM किसान रजिस्ट्रेश नंबप और कैप्चा कोड डालें
4. इसके बाद Get OTP पर क्लिक करें और मोबाइल पर आए OTP को भरें
5. इसके बाद आपको आपकी जानकारी दिखेंगे, जिसमें आप योग्यता स्टेटस (Eligibility Status) और आखिरी किस्त की डिटेल देख सकेंगे. 
6. अब Eligibility Status पर क्लिक करें, इसके बाद अगर Land Seeding पर हरा टिक या Yes है.
7. और e-KYC  पर हरा टिक या Yes लिखा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आपकी किस्त टाइम पर आ जाएगी. 

 

कब आएगी 21वीं किस्त?
अभी तक 4 राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के किसानों को 21वीं किस्त मिल चुकी है. वहीं बाकी राज्यों की बार करें तो, उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि दिवाली से पहले किस्त आने की संभावना कम ही लग रही है. हालांकि इसकी लेकर सरकार के तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं की गई है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

