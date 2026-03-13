Advertisement
trendingNow13139155
Hindi NewsबिजनेसPM Kisan Yojana: आज क‍िसानों के खाते में आएगी पीएम क‍िसान न‍िध‍ि, अकाउंट में क‍ितने बजे आएंगे 2000 रुपये?

PM Kisan Yojana: आज क‍िसानों के खाते में आएगी पीएम क‍िसान न‍िध‍ि, अकाउंट में क‍ितने बजे आएंगे 2000 रुपये?

PM Kisan Nidhi 22nd Instalment: पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि की 22वीं क‍िस्‍त क‍िसानों के खाते में प्रधानमंत्री मोदी आज शाम जारी करेंगे. 22वीं क‍िस्‍त का फायदा 9 करोड़ से ज्‍यादा क‍िसानों को म‍िलेगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 13, 2026, 10:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PM Kisan Yojana: आज क‍िसानों के खाते में आएगी पीएम क‍िसान न‍िध‍ि, अकाउंट में क‍ितने बजे आएंगे 2000 रुपये?

PM Kisan Samman Nidhi: अगर आप भी पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि के लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (13 मार्च 2026) असम के गुवाहाटी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को जारी करेंगे. इस बार सरकार की तरफ से 9.32 करोड़ किसानों के खाते में कुल 18,640 करोड़ रुपये से ज्यादा ट्रांसफर होंगे. हर लाभार्थी किसान को 2,000 रुपये की यह किस्त डीबीटी (DBT) के जरिये सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी.

पीएम मोदी गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान डिजिटल तरीके से इस क‍िसत को जारी करेंगे. केंद्रीय कृष‍ि मंत्री ने इसकी पुष्‍ट‍ि की है. इस योजना के जर‍िये क‍िसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थ‍िक मदद दी जाती है. इसको सरकार की तरफ से पात्र क‍िसानों को सालभर में दो-दो हजार रुपये की तीन क‍िश्‍तों में द‍िया जाता है. इस योजना को सरकार की तरफ से छोटे क‍िसानों को आर्थ‍िक तौर पर मदद देने के लि‍ए शुरू क‍िया गया था. अब तक इस योजना के तहत 21 क‍िश्‍तों को क‍िसानों के खाते में ट्रांसफर क‍िया जा चुका है.

एक करोड़ से ज्‍यादा लाभार्थ‍ियों के नाम हटाएं

प‍िछले कुछ सालों के दौरान योजना की लिस्ट में वेर‍िफि‍केशन जरूरी हुआ है. इसमें री-KYC, आधार लिंक करने और भूमि दस्तावेजों की जांच से 1.13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए हैं. कई किसान 'संद‍िग्‍ध' या अयोग्य पाए गए या e-KYC प्रोसेस पूरा नहीं करने पर बाहर हो गए. सरकारी आंकड़ों के अनुसार इससे पहले किस्तों में भी ऐसे बदलाव आए थे. क‍िश्‍त के लि‍ए आवेदन करने वालों के ल‍िए 
e-KYC पूरा करना जरूरी कर द‍िया गया है. यह ई-केवाईसी OTP बेस्‍ड बायोमेट्रिक के जर‍िये पूरा होगा. किसानों को सलाह दी जा रही है क‍ि e-KYC को जल्‍द से जल्‍द पूरा कर लें. इससे किस्त मिलने में देरी या रुकावट हो सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

किसान कैसे चेक करें अपना नाम और स्टेटस?

अपना नाम और स्टेटस चेक करने के ल‍िये क‍िसान घर बैठे मोबाइल से चेक कर सकते हैं. इसके ल‍िए ऑफिस-जाने की जरूरत नहीं है. आइए जानते हैं इसके स्‍टेप्‍स-
- सबसे पहले ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर 'Beneficiary List' ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अपना राज्य, जिला, तहसील चुनें.
- फिर ब्लॉक और गांव सिलेक्ट करें.
- 'Get Report' पर क्लिक करें.
- स्क्रीन पर आपके गांव की पूरी लाभार्थी लिस्ट शो होगी. यद‍ि आपका नाम है तो 2,000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे. इसके साथ ही 'Know Your Status' से e-KYC, आधार और लैंड डिटेल्स चेक कर सकते हैं.

क्‍या है पीएम क‍िसान योजना?

पीएम-किसान योजना को सरकार की तरफ से फरवरी 2019 में शुरू क‍िया गया था. इसके जरिये छोटे किसानों को खेती के जरूरी सामान खरीदने, फसल की देखभाल करने और सूदखोरों से बचाने के लिए मदद मिलती है. पिछली 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को कोयंबटूर में जारी की गई थी. इसमें 9 करोड़ से ज्‍यादा क‍िसानों को 18,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर क‍िये गए थे . 20वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी हुई थी, ज‍िसमें 98 मिलियन किसान शामिल थे, इनमें करीब ढाई करोड़ महिलाएं थीं. सरकार की तरफ से इस योजना को 7 साल पहले शुरू क‍िया गया था, ज‍िसमें अब तक 4 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा ट्रांसफर क‍िये जा चुके हैं.

मोबाइल ऐप और डिजिटल सुविधाएं

फरवरी 2020 में लॉन्च पीएम क‍िसान ऐप से रज‍िस्‍ट्रेशन, स्टेटस चेक और e-KYC आसानी से हो जाता है. फेस ऑथेंटिकेशन से आप घर बैठे KYC कर सकते हैं. किसान Kisan eMitra चैटबॉट से भी मदद ले सकते हैं. यह किस्त किसानों के लिए बड़ी राहत है, लेकिन e-KYC और स्टेटस चेक जरूरी है ताकि कोई लाभार्थी छूट न जाए.

कौन जारी करेगा पीएम क‍िसान की क‍िस्‍त?

पीएम किसान सम्‍मान न‍िध‍ि की 22वीं किस्त को हर बार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जारी करेंगे. पीएम मोदी 22वीं किस्त को गुवाहाटाी से जारी करेंगे. यहां आयोज‍ित एक कार्यक्र से पीएम मोदी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में क‍िस्‍त को ट्रांसफर करेंगे. पीएम क‍िसान न‍िध‍ि की 22वीं क‍िस्‍त को 13 मार्च की शाम को जारी क‍िया जाएगा. बताया जा रहा है क‍ि कार्यक्रम शाम 5 बजे शुरू होगा और इसके बाद ही 22वीं क‍िस्‍त को जारी क‍िया जाएगा. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

PM Kisan

Trending news

Budget Session Phase 2 Live: लोकसभा में ईरान युद्ध, LPG मुद्दे पर होगी बहस, आज भी हंगामे के आसार
Budget Session
Budget Session Phase 2 Live: लोकसभा में ईरान युद्ध, LPG मुद्दे पर होगी बहस, आज भी हंगामे के आसार
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
Maharashtra
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
mamta banerjee
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
Droupadi Murmu
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
kerala election 2026
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
middle east conflict
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
CEC
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
PM Modi
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
Punjab
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
Punjab
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल