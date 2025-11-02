Advertisement
trendingNow12985266
Hindi Newsबिजनेस

PM Kisan Yojana: 21वीं किस्त पर आया नया अपडेट, खत्म होगा इंतजार जल्द आएंगे ₹2,000!

 पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी की जा सकती है. हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 02, 2025, 05:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PM Kisan Yojana: 21वीं किस्त पर आया नया अपडेट, खत्म होगा इंतजार जल्द आएंगे ₹2,000!

PM KISAN Samman Nidhi Yojana : दिवाली बीत गई.... छठ भी बीत गया लेकिन किसानों को राहत की खबर अब तक नहीं मिली. कई किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की किस्त अब तक नहीं आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी की जा सकती है. हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं. गौरतलब है कि इस योजना के तहत किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाती है.

तीन राज्यों को मिल चुकी है किस्त

सरकार ने इस बार तीन राज्यों के किसानों को पहले ही 21वीं किस्त भेज दी है. सरकार ने 26 सितंबर 2025 को विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के लिए 21वीं किस्त जारी की थी, जो हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए थे. जम्मू-कश्मीर में 8.5 लाख किसानों के खातों में ₹171 करोड़ पहले ही ट्रांसफर किए जा चुके हैं.  किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने PM Kisan अकाउंट और बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखें, ताकि पैसा सही समय पर मिल सके.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें :  यात्रियों के लिए खुशखबरी! 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द पटरियों पर दौड़ेंगी

 

सरकार की सबसे महत्‍वाकांक्षी स्‍कीम में से एक पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना के जर‍िये छोटे और सीमांत क‍िसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थ‍िक मदद दी जाती है. इस पैसे को सरकार की तरफ से तीन क‍िश्‍तों में जारी क‍िया जाता है और हर क‍िस्‍त में 2000 रुपये खाताधारक के खाते में ट्रांसफर क‍िये जाते हैं.

2 अगस्त को जारी हुई थी 20वीं किस्त

20वीं किस्त 2 अगस्त, 2025 को जारी की गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 9.71 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को ट्रांसफर किया था. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

PM Kisan Samman Nidhi Yojana

Trending news

इसरो ने रचा 'बाहुबली' इतिहास, भारत ने स्पेस में भेजा अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट
isro latest news in hindi
इसरो ने रचा 'बाहुबली' इतिहास, भारत ने स्पेस में भेजा अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट
बेंगलुरु में तेज रफ्तार एंबुलेंस का कहर, तोड़ी रेड लाइट, स्कूटर पर बैठे कपल को रौंदा
bengaluru news
बेंगलुरु में तेज रफ्तार एंबुलेंस का कहर, तोड़ी रेड लाइट, स्कूटर पर बैठे कपल को रौंदा
'मेरी जमीन, मेरा मंदिर' चिन्ना तिरुपति मंदिर में भगदड़ पर क्या बोले मुख्य पुजारी
andhra pradesh news in hindi
'मेरी जमीन, मेरा मंदिर' चिन्ना तिरुपति मंदिर में भगदड़ पर क्या बोले मुख्य पुजारी
भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च
india israel deal
भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च
मौत के वक्त किस गिल्ट में था औरंगजेब, क्या थे उसके आखिरी शब्द; कम लोगों को पता होगा
Aurangzeb
मौत के वक्त किस गिल्ट में था औरंगजेब, क्या थे उसके आखिरी शब्द; कम लोगों को पता होगा
देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम
RDI Scheme
देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम
लाडो लक्ष्मी योजना 96% महिलाओं के साथ धोखा, AAP नेता अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल
Lado Lakshmi Yojana
लाडो लक्ष्मी योजना 96% महिलाओं के साथ धोखा, AAP नेता अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल
'भारत के खिलाफ आतंकवाद...,' ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर
US Tariff In India
'भारत के खिलाफ आतंकवाद...,' ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
World News
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
ISRO
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया