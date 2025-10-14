PM Kisan 21st installment: इस दिन आएगी PM किसान की 21वीं किस्त, किसानों को मिलेगी खुशखबरी!

PM Kisan 21st installment: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ( PM Kisan Samman Nidhi Yojana) योजना के तहत 2,000 रुपये की 21वीं किस्त का वितरण शुरू कर दिया है. जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के किसानों को पहले ही पेमेंट किया जा चुका है. दिवाली के नजदीक आते ही सरकार ये सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि सभी पात्र किसानों को समय पर पेमेंट मिले.

इस योजना के तहत हर लाभार्थी किसान को साल में तीन किस्तों में 6,000 रुपये मिलते हैं. यानी हर किस्त में 2,000 रुपये. इस बार कुछ किसानों के खाते में यह किस्त पहले ही पहुंच चुकी है, लेकिन लाखों अन्य किसान अब तक इंतजार कर रहे हैं.

क्या है इस योजना का मकसद?

इस योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों की मदद करना है, ताकि उन्हें खेती के खर्चों में आसानी हो और उनकी आय में सुधार हो. योजना का लाभ लेने के लिए किसान की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए और उन्हें जमीन के मालिकाना हक की प्रमाणित जानकारी देना अनिवार्य है.

इन शर्तों को पूरा करना है जरूरी

21वीं किस्त का पैसा भी कई किसानों के खाते में भेजने से पहले रोक दिया गया था. इन किसानों के खाते संदिग्ध थे, जो कि पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे. अब 21वीं किस्त से पहले भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. योजना में हुई गड़बड़ियों को देखने हुए सरकार सख्ती बरत रही है और पहले ही बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन शुरू कर दी है. आपको बता दें, जो किसान ये तीन जरूरी शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे, उनका नाम लिस्ट से हटाया जा सकता है:

कैसे चेक करें स्टेटस

1. आफिशियल पोर्टल pmkisan.gov.in खोलें

2. इसके बाद Know Your Status पर क्लिक करें

3. इसके बाद अपना PM किसान रजिस्ट्रेश नंबप और कैप्चा कोड डालें

4. इसके बाद Get OTP पर क्लिक करें और मोबाइल पर आए OTP को भरें

5. इसके बाद आपको आपकी जानकारी दिखेंगे, जिसमें आप योग्यता स्टेटस (Eligibility Status) और आखिरी किस्त की डिटेल देख सकेंगे.

6. अब एलिजिबिलिटी स्टेटस पर क्लिक करें, इसके बाद अगर Land Seeding पर हरा टिक या Yes है.

7. e-KYC पर हरा टिक या Yes लिखा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आपकी किस्त टाइम पर आ जाएगी.

2 अगस्त, 2025 को जारी हुई थी 20वीं किस्त

20वीं किस्त 2 अगस्त, 2025 को जारी की गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 9.71 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को ट्रांसफर किया था. इस किस्त का फायदा अकेले बिहार में ही करीब 75 लाख किसानों को मिला था. पिछले कुछ सालों के डेटा को देखें तो सरकार अगस्त से नवंबर के बीच ही किसानों के खातों में पैसा भेजती रही है इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को है. ऐसे में किसानों को दिवाली पर एक बड़ा तोहफा मिल सकता है.