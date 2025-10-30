Advertisement
PM Kisan Yojana 21st Installment: जानिए किन किसानों को नहीं मिलेगी 21वीं किस्त, इस दिन हो सकती है जारी!

मोदी सरकार की सबसे महत्‍वाकांक्षी स्‍कीम में से एक पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना के जर‍िये छोटे और सीमांत क‍िसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थ‍िक मदद दी जाती है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 06:48 PM IST
PM Kisan Yojana 21st Installment : देश के किसानों को जल्दी एक अच्छी खबर मिलने वाली है. रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में जारी हो सकती है. बता दें, केंद्र सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. सरकार नवंबर 2025 की शुरुआत में पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करने की तैयारी कर रही है.

 6000 रुपये की आर्थ‍िक मदद

मोदी सरकार की सबसे महत्‍वाकांक्षी स्‍कीम में से एक पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना के जर‍िये छोटे और सीमांत क‍िसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थ‍िक मदद दी जाती है. इस पैसे को सरकार की तरफ से तीन क‍िश्‍तों में जारी क‍िया जाता है और हर क‍िस्‍त में 2000 रुपये खाताधारक के खाते में ट्रांसफर क‍िये जाते हैं.

इन राज्यों में भेजी जा चुकी है किस्त

सरकार ने इस बार व्यवस्था के तहत तीन राज्यों के किसानों को पहले ही 21वीं किस्त भेज दी है. सरकार ने 26 सितंबर 2025 को विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के लिए 21वीं किस्त जारी की थी, जो हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए थे. जम्मू-कश्मीर में 8.5 लाख किसानों के खातों में ₹171 करोड़ पहले ही ट्रांसफर किए जा चुके हैं. 

 जानकारी अपडेट रखें

किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने PM Kisan अकाउंट और बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखें, ताकि पैसा सही समय पर मिल सके.

2 अगस्त 2025 को जारी हुई थी 20वीं किस्त

20वीं किस्त 2 अगस्त, 2025 को जारी की गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 9.71 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को ट्रांसफर किया था. 

