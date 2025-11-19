कोयंबटूर से पीएम मोदी का 9 करोड़ लोगों को तोहफा, बैंक खाते में भेजा ₹2000, आपके अकाउंट में पैसे आए या नहीं मोबाइल फोन पर ऐसे चेक करें

PM Kisan Yojana 21st Installment : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपये वाली किस्त भेज रहे हैं. पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त भेज रहे हैं. पीएम किसान योजना के तहत ये रकम सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तम‍िलनाडु के कोयंबटूर से पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त के साथ 18000 करोड़ रुपये डीबीटी के जरिए ट्रांसफर कर रहे हैं.

खाते में सीधे आएंगे 2000 रुपये की रकम

पीएम मोदी आज कोयंबटूर के दौर पर है, जहां रोड शो के बाद वो लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे. जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को पहले ही पीएम किसान की किस्त मिल चुकी है.बाकी राज्यों के लाभार्थियों को आज किस्त की रकम ट्रांसफर की जाएगी. बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की आर्थिक सहायता के लिए 6000 करोड़ रुपये दिए जाते हैं. ये रकम तीन किस्तों में भेजा जाता है, जिसमें 4 महीनों पर 2000 रुपये ट्रांसफर होते हैं.

आपके खाते में पैसे आएंगे या नहीं ऐसे चेक करें

pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जारी लिस्ट को ऑनलाइन देख सकते हैं. वेबसाइट पर फॉर्मर कॉर्नर में लाभार्थी सूची में इस योजना से जुड़े किसानों की लिस्ट जारी की कई है.अपना राज्य, जिला, ब्लॉक दर्ज कर आप अपना नाम आसानी से देख सकते हैं. अगर किसी किसान ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है तो उन्हें ये निधि नहीं मिलेगी. परिवार में एक से ज्यादा सदस्य इस स्कीम से नहीं जुड़ सकेंगे. किसानों के लिए ईकेवाईसी जरूरी है.

पीएम किसान योजना के लिए ईकेवाईसी जरूरी

इस स्कीम के तहत केवाईसी जरूरी है. जिन किसानों के दस्‍तावेज अपडेट नहीं हैं, उन्‍हें अगली किस्‍त का लाभ नहीं मिलेगा, यानी उन किसानों के खाते में आज 2000 रुपये की रकम नहीं भेजी जाएगी. जिनका आधार और बैंक खाता लिंक नहीं है या फिर जमीन के कागजात पूरे नहीं हैं, उन्हें इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा. वहीं कागजी गड़बड़ियों की वजह से जिन किसानों के नाम पीएम बेनिफिशिरी की लिस्‍ट से हटा दिए गए हैं, उनके खाते में भी आज किस्त की रकम नहीं आएगी.