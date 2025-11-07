PM Kisan 21st installment: 21वीं किस्त की सौगात तय! जानिए कब आएंगे किसानों के खाते में पैसे

PM Kisan Yojana 21st instalment : पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत किसानों को मिलने वाली 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार जारी है. दिवाली से पहले उम्मीद थी कि सरकार किसानों को बड़ी सौगात देगी, लेकिन त्योहार बीत जाने के बाद भी सभी लाभार्थियों के खातों में किस्त नहीं पहुंची है. कुछ किसानों के खातों में ₹2000 की राशि जमा हो चुकी है, जबकि लाखों अन्य किसान अब भी इंतजार कर रहे हैं. केंद्र सरकार की ओर से अगली किस्त की तारीख को लेकर चर्चा तेज है, जिससे किसानों के बीच उम्मीद और उत्सुकता दोनों बढ़ गई हैं.

तीन राज्यों के किसानों मिल चुकी है किस्त

इस योजना के तहत हर लाभार्थी किसान को साल में तीन किस्तों में 6,000 रुपये मिलते हैं. यानी हर किस्त में 2,000 रुपये. सरकार ने इस बार व्यवस्था के तहत तीन राज्यों के किसानों को पहले ही 21वीं किस्त भेज दी है. सरकार ने 26 सितंबर 2025 को विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के लिए 21वीं किस्त जारी की थी, जो हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए थे. हालांकि, बाकी राज्यों के किसानों को भी जल्दी ही पैसा उनके बैंक खातों में मिलने की संभावना है. किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने PM Kisan अकाउंट और बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखें, ताकि पैसा सही समय पर मिल सके.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : क्या है ‘प्रॉप ट्रेडिंग’ घोटाला? ठगी का जाल! अब पूरे देश में 150 करोड़ रुपये तक डूबे

क्या है PM किसान योजना?

इस योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों की मदद करना है, ताकि उन्हें खेती के खर्चों में आसानी हो और उनकी आय में सुधार हो. योजना का लाभ लेने के लिए किसान की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए और उन्हें जमीन के मालिकाना हक की प्रमाणित जानकारी देना अनिवार्य है.

कब जारी हुई थी 20वीं किस्त?

20वीं किस्त 2 अगस्त, 2025 को जारी की गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 9.71 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को ट्रांसफर किया था. इस किस्त का फायदा अकेले बिहार में ही करीब 75 लाख किसानों को मिला था. पिछले कुछ सालों के डेटा को देखें तो सरकार अगस्त से नवंबर के बीच ही किसानों के खातों में पैसा भेजती रही है इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को है. ऐसे में किसानों को दिवाली पर एक बड़ा तोहफा मिल सकता है.