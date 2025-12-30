PM Kisan Yojana: 2026 में इस महीने आ सकती है 22वीं किस्त, खाते में 2000 रुपये आएंगे या नहीं; ऐसे करें चेक

Advertisement
PM Kisan: पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त नवंबर 2025 में आई थी. अब सभी पात्र किसानों को इसकी 22वीं किस्त का इंतजार है. यह किस्त नए साल यानी 2026 में आने वाली है. मालूम हो कि इस योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने साल 2019 में की थी. 

 

Last Updated: Dec 30, 2025, 10:22 PM IST
PM Kisan Yojana 22nd installment: केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा देश के किसानों के लिए साल 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी. इसके तहत किसानों को सालाना तीन किस्तों में 2000-2000 रुपये करके कुल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. इससे पात्र किसान अपनी खेती के काम समेत अन्य जरूरी कार्यों को करते हैं. अभी तक सरकार के द्वारा PM Kisan Samman Nidhi Yojana की 21वीं किस्त दी जा चुकी है. नवंबर 2025 में 21वीं किस्त आई थी. अब पात्र किसानों को इसकी 22वीं किस्त का इंतजार है. आइए जानते हैं कि नए साल में पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त किस महीने में आ सकती है और आपके खाते में इसके 2000 रुपये आएंगे या नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं.

फरवरी में आ सकती है 22वीं किस्त 

साल 2026 यानी नए साल में पात्र किसानों को पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त मिलने जा रही है. संभावना है कि केंद्र की मोदी सरकार नए साल में जनवरी 2026 से लेकर मार्च 2026 के बीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को जारी कर सकती है.अगर सरकार 2025 के पैटर्न को फॉलो करती है तो उम्मीद की जा सकती है कि इस योजना की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी हो सकती है. वैसे 22वीं किस्त को जारी करने को लेकर सरकार की ओर से अभी आधिकारिक रूप से किसी डेट की घोषणा नहीं की गई है.

इन किसानों का अटक सकता है पैसा 

बता दें कि केंद्र सरकार ने साफ कह रखा है कि जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी (e-KYC) नहीं करवाई है, उनके खाते में पीएम किसान योजना की अगली किस्त नहीं आएगी. मतलब कि उनका पैसा अटक सकता है. इसलिए अगर आपने अभी तक e-KYC नहीं करवाई है, तो जल्द ही नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर इसे पूरा करा ले. इसके अलावा आप खुद पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.  वहीं, अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो भी पैसे अटक सकते हैं. ऐसे में यह दोनों काम जल्दी से जल्दी पूरा कर लें ताकि अगली किस्त बिना किसी परेशानी के आपके खाते में आ सके. 

यह भी पढ़ें- PAN–Aadhaar Linking: 31 दिसंबर है आखिरी मौका, अगर पैन को आधार से नहीं किया लिंक तो अटक जाएंगे ये जरूरी काम

 

बेनिफिशियरी लिस्ट में ऐसे चेक करें नाम

> सबसे पहले आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं.
> उसके बाद आप Beneficiary List के ऑप्शन को क्लिक करें.
> इसके बाद आप राज्य, जिला, Sub-District, ब्लॉक, गांव का नाम सेलेक्ट करें. 
> उसके बाद आप Get Report पर क्लिक करें.
> इसके बाद आप यहां आसानी से अपना नाम देख सकते हैं. 

अगर आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में शामिल है तो आपको पीएम किसान की 22वीं किस्त मिल सकती है. वहीं, अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप सीएससी सेंटर या स्थानीय कृषि कार्यालय में जाकर जानकारी ले सकते हैं.

PM-KISAN योजना की शुरुआत 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी, जो दिसंबर 2018 से प्रभावित थी. इस योजना के तहत देश के पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह सहायता राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer - DBT) तकनीक के जरिए भेजी जाती है. यह राशि साल में करीब तीन से चार महीने के अंतर पर दी जाती है.

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं।

pm kisan yojanaPM Kisan

