PM Kisan Yojana 23rd Kisht: अगर आप पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि की 23वीं क‍िस्‍त का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके ल‍िए है. केंद्र सरकार क‍ि क‍िसानों के लि‍ए सबसे महत्‍वाकांक्षी योजना के तहत देशभर के करोड़ों लाभार्थी किसान योजना यानी 23वीं क‍िस्‍त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सरकार इस योजना के जरिये क‍िसानों को सालाना 6000 रुपये की वित्तीय सहायता देती है. इसे सरकार की तरफ से दो-दो हजार रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. केंद्र सरकार की तरफ से अब तक 22 क‍िस्‍ते (एक क‍िसान को 44000 रुपये) पात्र किसान के अकाउंट में भेजी जा चुकी हैं.

22वीं क‍िस्‍त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से जारी क‍िया था. अब सभी की नजरें अगली किस्त पर टिकी हैं. लेकिन कुछ जरूरी नियमों की अनदेखी करने वाले किसानों को कि‍स्‍त न म‍िलकर बुरी खबर म‍िल सकती है. 23वीं किस्त के लिए यद‍ि आपने कुछ अहम जरूरी काम पूरे नहीं किए तो आपके खाते में ये किस्त नहीं आएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार की तरफ से जुलाई 2026 तक 23वीं किस्त को जारी क‍िया जा सकता है.

सालभर में 6000 रुपये की तीन क‍िश्‍त

इस साल सरकार की तरफ से 6000 रुपये को तीन किस्तों के जर‍िये देश के 10 करोड़ से ज्‍यादा क‍िसानों के अकाउंट में पहुंचाया जाएगा. लेकिन यद‍ि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को पूरा नहीं किया है तो आपको 23वीं किस्त नहीं मिलेगी.

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क्‍या जरूरी डॉक्‍यूमेंट पूरे करने जरूरी?

जिन किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है. उन्हें दो तरीकों से इसे पूरा करना जरूरी है. सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आप ऑनलाइन तरीके से ओटीपी (OTP) के जरिये पीएम क‍िसान पोर्टल पर जाकर घर बैठे अपना e-KYC पूरा कर सकते हे. इसके अलावा आप कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर बायोमेट्रिक e-KYC भी करा सकते हैं. इसके अलावा बैंक अकाउंट में क‍िस्‍त आने के लि‍ए आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी है. यद‍ि आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता तो किस्त अटक सकती है. किसानों को अपने जमीन का वेरिफिकेशन भी कराना जरूरी है. जिन किसानों ने वेरिफिकेशन नहीं काराया उन्हें पीएम किसान योजना की अगली किस्त का फायदा नहीं मिलेगा.

क्‍या है योजना का न‍ियम?

एक ही परिवार के दो लोगों को इस योजना का फायदा नहीं सकेगा. यानी अगर आपके परिवार के दो सदस्यों ने इस योजना के लिए अप्लाई किया है तो दोनों के खाते में किस्त नहीं आएगी. ऐसे परिस्थिति में आपकी किस्त सरकार तुरंत रोक सकती है. कई अन्य मामलों में भी किसानों को इस योजना का फायदा नहीं मिल सकेगा. सरकार ने जानकारी दी है कि अगर आपने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है तो वह किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे.

जुलाई में आ सकता है पैसा

बता दें कि सरकार इस योजना के जरिए तीन किस्तों को अलग-अलग महीनों में देती है. अप्रैल में पहली किस्त, इसके बाद जुलाई में किस्त दी जाती है और फिर तीसरी किस्त को दिसंबर में जारी किया जाता है. 23वीं किस्त भी जल्द जारी की जाएगी. ये किस्त आपके खाते में आई है या नहीं. इसके लिए आप पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.