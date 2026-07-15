Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /कब आएगी PM किसान योजना की 24वीं किस्त? जानें एलिजिबिलिटी, स्टेटस और e-KYC की पूरी प्रक्रिया

कब आएगी PM किसान योजना की 24वीं किस्त? जानें एलिजिबिलिटी, स्टेटस और e-KYC की पूरी प्रक्रिया

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत पात्र किसानों को आय सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना की 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 में जारी किए जाने की संभावना है. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एलिजिबल किसानों के लिए e-KYC पूरा करना अनिवार्य है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 15, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:05 PM IST
कब आएगी PM किसान योजना की 24वीं किस्त? जानें एलिजिबिलिटी, स्टेटस और e-KYC की पूरी प्रक्रिया
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, बागी गुट में शामिल हुए TMC का ये दिग्गज
Bengal politics30 min ago
2
NEET UG 2026 Refund31 min ago
3
EPF Balance32 min ago
4
LPG34 min ago
5
lifestyle44 min ago