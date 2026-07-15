/कब आएगी PM किसान योजना की 24वीं किस्त? जानें एलिजिबिलिटी, स्टेटस और e-KYC की पूरी प्रक्रिया

PM Kisan Yojana 24th Instalment : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है. इसके तहत देश के सभी एलिजिबल भूमिधारक किसान परिवारों को उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. ये राशि ₹2,000 की तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है.
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 में जारी होने की संभावना है. योजना के तहत किस्तें आमतौर पर हर चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती हैं. पिछली यानी 23वीं किस्त 20 जून 2026 को किसानों के खातों में भेजी गई थी. 24वीं किस्त के तहत पात्र किसानों को ₹2,000 की राशि मिलेगी.
योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने:
e-KYC पूरा कर लिया है
अपने बैंक खाते को आधार (UID) से लिंक (सीड) कराया है
अपने भूमि रिकॉर्ड PM किसान पोर्टल पर दर्ज कराए हैं
1. PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
2. Beneficiary Status विकल्प पर क्लिक करें
3. अपना आधार नंबर या बैंक खाता नंबर दर्ज करें
4. Get Data पर क्लिक करें
5. स्क्रीन पर लाभार्थी की स्थिति और भुगतान की जानकारी दिखाई देगी
सरकार ने PM किसान योजना के तहत e-KYC अनिवार्य कर दिया है ताकि योजना की राशि सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में पहुंचे और किसी भी प्रकार के बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो सके.
1. Google Play Store से PM-KISAN Mobile App और Aadhaar Face RD App डाउनलोड करें
2. PM किसान में पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन करें
3. Beneficiary Status पेज पर जाएं
4. अगर e-KYC स्टेटस 'No' दिख रहा है, तो e-KYC विकल्प चुनें
5. आधार नंबर दर्ज करें और फेस स्कैन के लिए सहमति देकर प्रक्रिया पूरी करें
1. OTP आधारित e-KYC- PM किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध
2. बायोमेट्रिक आधारित e-KYC– कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और राज्य सेवा केंद्र (SSK) पर उपलब्ध
3. फेस ऑथेंटिकेशन आधारित e-KYC– PM किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध
सरकार ने कुछ मामलों को जांच के लिए चिन्हित किया है, जिनमें फिलहाल भुगतान रोका जा सकता है। इनमें शामिल हैं:
जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद भूमि का स्वामित्व प्राप्त किया है
ऐसे मामले जहां एक ही परिवार के एक से अधिक मेंबर (जैसे पति-पत्नी, वयस्क और नाबालिग सदस्य) योजना का लाभ ले रहे हैं
ऐसे मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा होने तक किस्त रोकी जा सकती है
किसान अपनी पात्रता और भुगतान की स्थिति Know Your Status सर्विस, PM किसान वेबसाइट, मोबाइल ऐप या किसान eMitra Chatbot के माध्यम से जांच सकते हैं.